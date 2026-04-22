Trump: Ngushtica e Hormuzit është plotësisht e bllokuar
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Ngushtica e Hormuzit është “plotësisht e bllokuar (e mbyllur)”, duke shtuar se Irani është i dëshpëruar për rihapjen e kësaj rruge jetike detare.
Sipas tij, Teherani në të vërtetë nuk dëshiron mbylljen e ngushticës, pasi ajo i siguron rreth 500 milionë dollarë të ardhura në ditë — shumë që, sipas Trump, po humbet për shkak të bllokadës.
“Ata pretendojnë se duan mbylljen vetëm sepse unë e kam bllokuar plotësisht, pra thjesht po përpiqen të ruajnë imazhin,” u shpreh ai. Trump shtoi gjithashtu se, sipas burimeve të tij, Irani ka kërkuar hapjen e menjëhershme të ngushticës ditët e fundit. Megjithatë, ai paralajmëroi se një hap i tillë do ta bënte të pamundur arritjen e një marrëveshjeje me Iranin, përveç nëse ndërmerren veprime ekstreme ndaj vendit dhe udhëheqjes së tij.
Ndërkaq, SHBA-të kanë vendosur bllokadë ndaj porteve iraniane pas dështimit të bisedimeve të paqes më herët gjatë këtij muaji.
Një raund i dytë negociatash ishte planifikuar të mbahej të martën në Pakistan, por nuk u realizua.
Në të njëjtën kohë, armëpushimi që pritej të përfundonte të mërkurën është shtyrë pa një afat të caktuar. /Telegrafi/