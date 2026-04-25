Trump: Nuk do të udhëtojmë 16 orë për t'u takuar me njerëz për të cilët nuk ka dëgjuar askush
Presidenti amerikan, Donald Trump, iu drejtua shtypit në Florida, pak para se të hipte në Air Force One dhe të nisej për në Uashington.
Ai u përpoq të shpjegonte pse e anuloi udhëtimin e të dërguarve të tij për bisedime me Iranin në Pakistan sot, duke përmendur kursimin e kohës dhe parave si arsyet kryesore, si dhe duke theksuar se si president është "shumë i kujdesshëm në lidhje me shpenzimet".
"Nuk do të udhëtojmë 15, 16 orë për të pasur një takim me njerëz për të cilët askush nuk ka dëgjuar ndonjëherë... Janë shumë udhëtime. Jo, nuk duam ta bëjmë këtë... Udhëtimi zgjat shumë, është shumë i kushtueshëm. Unë jam një person shumë i vetëdijshëm për kostot", deklaroi Trump.
Trump on cancelled negotiations with Iran: "We're not gonna be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of…It's a lot of traveling. No, we don't want to do that…Traveling takes too long, too expensive. I'm a very cost conscious person." pic.twitter.com/uxhN8QfYd7
— The Bulwark (@BulwarkOnline) April 25, 2026
Ndryshe, Trump ka anuluar dërgimin e të dërguarve të tij Steve Witkoff dhe Jared Kushner në Pakistan për bisedime me Iranin.
"Ne i kemi të gjitha kartat", deklaroi presidenti amerikan. /Telegrafi/