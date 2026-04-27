IDF heton videon që tregon ushtarët izraelitë që shkatërrojnë panelet diellore në një fshat të krishterë-libanez
Ushtria izraelite ka nisur një hetim për një video në të cilën ushtarët izraelitë shihen duke shkatërruar panelet diellore në një fshat në Liban, raportuan mediat izraelite të shtunën në mbrëmje.
Shkatërrimi ndodhi në fshatin Debel, i njëjti fshat në të cilin një ushtar i IDF u fotografua duke shkatërruar një statujë të Jezusit javën e kaluar, transmeton Telegrafi.
KAN raportoi gjithashtu se panelet diellore ishin infrastrukturë civile, që përdoreshin nga qindra banorë të fshatit të cilët nuk ishin evakuuar nga shtëpitë e tyre, me lejen e IDF.
"Veprimet e para në video nuk janë në përputhje me vlerat e IDF dhe sjelljen që pritet nga ushtarët e saj," i tha IDF KAN.
"Incidenti është nën hetim. Bazuar në gjetjet e saj, do të merren masa komanduese në përputhje me rrethanat", shtuan ata.
Ushtari që shkatërroi statujën e Jezusit u hoq nga detyra luftarake dhe iu dha 30 ditë paraburgim ushtarak, njoftoi IDF të martën, pas përfundimit të hetimit të saj për incidentin.
Ushtari që fotografoi aktin iu dha i njëjti dënim.
Gjashtë ushtarë të tjerë që ishin të pranishëm në vendngjarje dhe “nuk vepruan për të ndaluar incidentin ose për ta raportuar atë” janë thirrur për “diskutime sqaruese” që do të mbahen më vonë, shtoi IDF, pas së cilës do të përcaktohen masa shtesë. /Telegrafi/
צה"ל פתח הערב בתחקיר בעקבות תיעוד שהופץ בסוף השבוע בלבנון שבו נראים כוחות צה"ל הורסים פאנלים סולארים בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון - הריסה של תשתית אזרחית ללא כל צורך ובעוד שמאות מתושבי הכפר הנוצרי - לבנוני לא פונו מבתיהם באישור ישראלי.
