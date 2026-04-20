Trump premton një marrëveshje 'shumë më të mirë' me Iranin, ndërsa bisedimet mund të rifillojnë
Me bisedimet e mundshme SHBA-Iran që rifillojnë këtë javë në Pakistan, Donald Trump ka postuar në platformën e tij Truth Social, duke thënë se marrëveshja që po bën me Iranin do të jetë "shumë më e mirë" se ajo e nënshkruar nga Barack Obama.
Trump përsëriti sulmet që ka bërë ndaj marrëveshjes së administratës së mëparshme të Obamës - Planit të Përbashkët Gjithëpërfshirës të Veprimit (JCPOA) - të cilën ai e quan një nga "marrëveshjet më të këqija të bëra ndonjëherë", transmeton Telegrafi.
Ai thotë se nëse nuk do ta kishte ndërprerë marrëveshjen, atëherë armët bërthamore do të ishin përdorur në Izrael dhe "në të gjithë Lindjen e Mesme".
Duke parë përpara një marrëveshjeje të mundshme me Iranin, ai shton se "ajo do të garantojë paqen, sigurinë dhe mbrojtjen, jo vetëm për Izraelin dhe Lindjen e Mesme, por për Evropën, Amerikën dhe kudo tjetër".
"Do të jetë diçka për të cilën e gjithë bota do të jetë krenare, në vend të viteve të turpit dhe poshtërimit që jemi detyruar të vuajmë për shkak të udhëheqjes së paaftë dhe frikacake", thotë Trump.
JCPOA, e njohur më mirë si marrëveshja bërthamore e Iranit, u arrit midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar, Rusisë, Francës, Kinës, Gjermanisë dhe BE-së në korrik 2015.
Një delegacion amerikan, i udhëhequr nga zëvendëspresidenti JD Vance, do të mbërrijë në Islamabad në fillim të kësaj jave për një raund tjetër negociatash me Iranin.
Pavarësisht se më parë kishte refuzuar një propozim nga Uashingtoni për bisedime, një zyrtar i lartë iranian tha se Teherani po e "shqyrton pozitivisht" pjesëmarrjen e tij. /Telegrafi/