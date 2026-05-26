Rubio: Ngushtica e Hormuzit duhet të hapet "në një mënyrë ose në një tjetër" - ndërsa marrëveshja me Iranin mund të "zgjasë disa ditë"
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka këmbëngulur që Ngushtica e Hormuzit duhet të hapet "në një mënyrë ose në një tjetër".
Duke iu referuar sulmeve në Iranin jugor dje, të cilat Komanda Qendrore e SHBA-së i quajti një operacion "vetëmbrojtjeje" që synonte "vendet e lëshimit të raketave dhe anijet iraniane që përpiqeshin të vendosnin mina", Rubio tha: "Ngushtica duhet të jenë të hapura, ato do të jenë të hapura në një mënyrë ose në një tjetër, kështu që ato duhet të jenë të hapura".
Ai tha gjithashtu se gjuha negociuese e marrëveshjes së paqes me Iranin mund të "zgjasë disa ditë", pasi të dyja palët më parë lanë të kuptohej se bisedimet kishin përparuar, transmeton Telegrafi.
E presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur se uraniumi i pasuruar i Iranit duhet t'i kthehet SHBA-së ose të shkatërrohet në vend.
Në një postim në Truth Social, Trump paraqiti planet për largimin e mundshëm të uraniumit të vendit, duke thënë se ai duhet të "shkatërrohet në vend ose, në një vend tjetër të pranueshëm". /Telegrafi/