Trump: Uraniumi i pasuruar i Iranit duhet t'i 'kthehet' SHBA-së ose të shkatërrohet në vend
Donald Trump ka përsëritur se uraniumi i pasuruar i Iranit duhet t'i kthehet SHBA-së ose të shkatërrohet në vend.
Në një postim në Truth Social, Trump paraqiti planet për largimin e mundshëm të uraniumit të vendit, duke thënë se ai duhet të "shkatërrohet në vend ose, në një vend tjetër të pranueshëm".
Ai sugjeroi që Komisioni i Energjisë Atomike - një agjenci e qeverisë amerikane - të jetë atje për të "dëshmuar" ngjarjen, transmeton Telegrafi.
Vërejtjet e presidentit amerikan vijnë pasi ai pretendoi gjatë fundjavës se "detajet përfundimtare" në një marrëveshje fillestare paqeje po diskutoheshin.
Të hënën, ministria e jashtme e Iranit tha se të dy palët kishin "arritur në përfundime" mbi shumë tema, por këmbënguli se "kjo nuk do të thotë se jemi afër" një marrëveshjeje.
Megjithatë, raportet se Teherani ishte zotuar për një pezullim të pasurimit të uraniumit u përshkruan nga një diplomat i lartë iranian si "trillim i pastër". /Telegrafi/