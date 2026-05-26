Udhëheqësi suprem i Iranit thotë se SHBA-të nuk do të kenë më një strehë të sigurt në rajonin e Gjirit
Vendet e Lindjes së Mesme "nuk do të shërbejnë më si mburoja për bazat amerikane", tha të martën udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei.
Në një fjalim me shkrim për të shënuar sezonin e Haxhit Islamik, Khamenei foli për një "rend të ri" që po del për rajonin e Gjirit dhe botën, transmeton Telegrafi.
"Shtetet e Bashkuara jo vetëm që nuk do të kenë më një strehë të sigurt për keqbërjet e tyre dhe për krijimin e bazave ushtarake në rajon, por dita-ditës, po largohen gjithnjë e më shumë nga statusi i tyre i mëparshëm", tha Khamenei.
Në mesazh, Khamenei tha se Izraeli dhe udhëheqësit e tij po "i afrohen fazave të fundit të ekzistencës së tyre të mjerë".
Më shumë se dhjetë javë pasi ai u shpall si udhëheqësi i ri suprem i Iranit pas vrasjes së babait të tij Ali Khamenei, iranianët ende nuk e kanë parë ose dëgjuar Khamenein, por ai ka lëshuar disa mesazhe me shkrim.
Mesazhi i fundit i Khameneit vjen ndërsa SHBA-të dhe Irani përpiqen të gjejnë një zgjidhje për formulimin në një marrëveshje të mundshme për t'i dhënë fund luftës, e cila filloi në fund të shkurtit. /Telegrafi/