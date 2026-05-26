Ushtria amerikane thotë se goditi Iranin jugor në 'vetëmbrojtje'
Ushtria amerikane tha se kreu sulme "vetëmbrojtëse" ndaj Iranit dje, duke synuar një numër vendesh në jug të vendit.
Zëdhënësi i Komandës Qendrore të SHBA-së, kapiten Tim Hawkins, tha se shënjestrat përfshinin "vende lëshimi raketash dhe anije iraniane që përpiqeshin të vendosnin mina".
Hawkins tha se masa ishte për të "mbrojtur trupat tona nga kërcënimet e paraqitura nga forcat iraniane", duke shtuar se CENTCOM vazhdon të përdorë "përmbajtje gjatë armëpushimit në vazhdim".
Kjo vjen pasi si Uashingtoni ashtu edhe Teherani treguan se bisedimet e paqes kishin përparuar, megjithëse një marrëveshje nuk është konfirmuar ende, transmeton Telegrafi.
Donald Trump tha gjatë fundjavës se "detajet përfundimtare" po diskutoheshin, ndërsa një zëdhënës iranian tha se të dy palët kishin "arritur një kornizë", por nuk kanë finalizuar një marrëveshje.