Wesley Clark shpjegon pse rihapja e Ngushticës së Hormuzit është më e vështirë sesa bllokimi i porteve të Iranit?
Gjenerali amerikan në pension Wesley Clark i tha CNN se rihapja e Ngushticës së Hormuzit me forcë është "një problem shumë, shumë më i vështirë" për SHBA-në sesa mbajtja e porteve të Iranit të mbyllura, duke shtuar se rruga ujore është më e dobishme për Iranin "sesa një armë bërthamore".
"Nuk e di nëse kemi një mundësi ushtarake për ta bërë këtë", i tha ai Pamela Brown të CNN.
Clark, një ish-komandant suprem i NATO-s, përshkroi një sërë pengesash me të cilat po përballet ushtria amerikane, transmeton Telegrafi.
"Janë minat, motoskafet, raketat, raketat që fluturojnë në det, raketat balistike, zjarri i mundshëm i artilerisë që mund të përdoret. Kjo është një zonë shumë e kufizuar. Është fortifikuar për vite me radhë. Dhe iranianët sigurisht që kanë marrë mësime", theksoi Clark.
Ai vuri në dukje se iranianët gjithashtu kanë teknologji kineze dhe kanë "vëzhgim në kohë reale të flotës sonë ndërsa lëvizim brenda" ngushticës.
Clark theksoi se nëse SHBA-të do të përdornin forcën për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, "kjo do të ishte një luftë e vërtetë ajrore nëse do të shkonim atje".
"Ky nuk është fundi i viteve të 80-ta. Kjo nuk është lufta e tankerëve. Kjo është diçka krejtësisht e ndryshme", shtoi Clark.
Clark tha gjithashtu se Irani është i vetëdijshëm për vlerën strategjike të Ngushticës së Hormuzit në negociata: "Më e dobishme se një armë bërthamore. Dhe ata e kanë përdorur atë. Dhe ata nuk besojnë se kemi një përgjigje për këtë", tha ai.
"Ata e dinë që ne nuk duam të angazhojmë trupa tokësore. E dinë që ne nuk duam të pësojmë humbje. Nuk duam t'i afrojmë anijet tona aq sa të goditen nga raketat e tyre, kështu që ky është një problem vërtet i vështirë ushtarak. Kjo është për të ardhur keq sepse kjo po përcakton qëndrimin e tyre në negociata", shtoi Clark. /Telegrafi/