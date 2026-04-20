Presidenti i Iranit thotë se Teherani nuk do t'i "nënshtrohet forcës"
Presidenti i Iranit ka ofruar sinjale të përziera nëse vendi i tij do të marrë pjesë në një raund të dytë bisedimesh paqeje me SHBA-në.
Një zyrtar i lartë iranian tha më parë se Teherani po "e shqyrton pozitivisht" pjesëmarrjen e tij në bisedime, pasi më parë kishte refuzuar një propozim nga Uashingtoni për një raund tjetër negociatash.
Por në një postim në X, Masoud Pezeshkian - ndërsa nuk përmendi drejtpërdrejt perspektivën e bisedimeve të reja - tha se një "mosbesim i thellë historik" vazhdon në vendin e tij ndaj SHBA-së, transmeton Telegrafi.
Ai tha se respektimi i angazhimeve "është baza e dialogut kuptimplotë" dhe se "sinjalet jokonstruktive dhe kontradiktore" nga zyrtarët amerikanë "mbajnë një mesazh të hidhur; ato kërkojnë dorëzimin e Iranit".
"Iranianët nuk i nënshtrohen forcës", shtoi ai. /Telegrafi/