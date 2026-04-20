SHBA-ja thotë se 27 anije janë ndaluar që nga fillimi i bllokadës
Ushtria amerikane thotë se ka udhëzuar 27 anije të kthehen në portet iraniane, që nga fillimi i bllokadës amerikane të hënën e kaluar.
Pamjet e publikuara nga Komanda Qendrore e SHBA-së tregojnë një ushtar që drejton një topin drejt një anijeje, dhe një zë mashkullor që shfaqet duke i dërguar një mesazh anijes.
"Po hyni në një zonë të bllokadës ushtarake; kjo bllokadë e porteve iraniane do të zbatohet për të gjitha anijet pavarësisht flamurit... Nëse përpiqeni të shkelni bllokadën, ne do t'ju detyrojmë të veproni në përputhje me forcën", tha ky zë mashkulli, transmeton Telegrafi.
Forcat amerikane njoftuan se do të ndalonin ose do të kthenin mbrapsht anijet që udhëtonin për në ose nga brigjet e Iranit në fillim të këtij muaji, në një përpjekje për të ushtruar presion mbi Teheranin duke e ndaluar atë të përfitojë nga eksportet e naftës.
Irani ka paralajmëruar se do ta mbajë të mbyllur Ngushticën e Hormuzit derisa të hiqet bllokada. /Telegrafi/
Since the commencement of the blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, U.S. forces have directed 27 vessels to turn around or return to an Iranian port. pic.twitter.com/G8dl96wN4H
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026