Trump thotë se armëpushimi skadon të mërkurën, por është 'shumë e pamundur' që ai ta zgjasë atë më tej
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se tani e shqyrton armëpushimin me Iranin gjatë "mbrëmjes së së mërkurës sipas kohës së Uashingtonit", por se është "shumë e pamundur" që ai ta zgjasë atë më tej nëse nuk arrihet një marrëveshje.
Është "shumë e pamundur që unë ta zgjas atë", i tha Trump, Bloomberg në një intervistë telefonike.
Armëpushimi fillimisht ishte planifikuar të zgjaste dy javë dhe filloi mbrëmjen e 7 prillit, transmeton Telegrafi.
"Nuk do të nxitohem të bëj një marrëveshje të keqe. Kemi gjithë kohën e botës", tha Trump në intervistë.
Kur u pyet nëse do të priste që luftimet të rifillonin menjëherë nëse ata nuk arrijnë një marrëveshje, Trump tha: "Nëse nuk ka marrëveshje, unë sigurisht që do ta prisja".
Më parë, Trump është përpjekur të diskutojë nëse do të pranonte të zgjaste armëpushimin.
Gjatë një seance pyetje-përgjigje me gazetarët javën e kaluar, ai u pyet pesë herë të ndryshme nëse do ta zgjaste armëpushimin dhe ofroi tre përgjigje të ndryshme. /Telegrafi/