Trump mohon se Izraeli e shtyu atë në luftën me Iranin
Donald Trump ka kundërshtuar pretendimet se Izraeli e "bindi" të bashkohej me luftën me Iranin.
Në vend të kësaj, ai thotë në një postim në Truth Social se përfshirja e Amerikës në konflikt u bazua në 7 tetor, dhe në "mendimin e tij të përjetshëm se Irani nuk mund të ketë kurrë një armë bërthamore".
"Unë shikoj dhe lexoj lajmet e rreme, ekspertët dhe sondazhet me mosbesim të plotë", tha Trump, transmeton Telegrafi.
"90% e asaj që thonë janë gënjeshtra dhe histori të sajuara, dhe sondazhet janë të manipuluara, ashtu siç u manipuluan zgjedhjet presidenciale të vitit 2020", shtoi presidenti amerikan.
Trump theksoi se Irani do të jetë një fushatë e suksesshme "si rezultatet në Venezuelë", duke paralajmëruar udhëheqjen iraniane se nëse janë "të zgjuar, Irani mund të ketë një të ardhme të shkëlqyer dhe të begatë".
Që nga fillimi i luftës së Iranit ka pasur disa pretendime se Trump u ndikua nga Benjamin Netanyahu, përfshirë ish-nënkryetaren Kamala Harris, e cila tha se u "tërheq" në luftë nga Izraeli. /Telegrafi/