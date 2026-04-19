“Më dhe leje dhe tani po qëllon” - audio incizimi nga tankeri në Hormuz
Një kapiten i një cisterne indiane nafte u dëgjua duke iu lutur Marinës iraniane pasi anija u qëllua në Ngushticën e Hormuzit.
Pasi cisterna e naftës Sanmar Herald u qëllua në rrugën ujore jetësore, një shkëmbim radioje kapi kapitenin dhe Marinën duke iu lutur njëri-tjetrit.
"Kjo është një anije motorike, Sanmar Herald", tha kapiteni, transmeton Telegrafi.
"Më dhatë leje të iki. Emri im është i dyti në listën tuaj. Po qëlloni tani. Më lejoni të kthehem prapa", shtoi ai.
Gjurmimi tregoi se cisterna e naftës u përpoq të largohej nga Gjiri Persik përmes Ngushticës së Hormuzit, përpara se të kthehej dhe të largohej.
'Jo më zotëri djalë i mirë' - Trump përsërit kërcënimin për të 'rrëzuar' termocentralet dhe urat e Iranit
Marina iraniane tha: "Ne paralajmërojmë se asnjë anije, e asnjë lloji, nuk duhet të largohet nga vendqëndrimi i saj në Gjirin Persik dhe Detin e Omanit. Çdo përpjekje për t'iu afruar Ngushticës së Hormuzit do të konsiderohet bashkëpunim me armikun dhe anija që shkel ligjin do të jetë në shënjestër".
Irani njoftoi mezi 24 orë më parë se korridori kryesor i transportit detar do të ishte "plotësisht i hapur" për kohëzgjatjen e marrëveshjes aktuale të armëpushimit.
Por ata e mbyllën përsëri dje në mëngjes në shenjë hakmarrjeje, pasi SHBA-të vazhduan me bllokadën e porteve iraniane.
Komanda e përbashkët ushtarake e Iranit tha se “kontrolli i Ngushticës së Hormuzit është rikthyer në gjendjen e mëparshme, nën menaxhim dhe kontroll të rreptë të forcave të armatosura”.
Ajo paralajmëroi se do të vazhdonte të bllokonte tranzitet ndërsa bllokada amerikane do të mbetej në fuqi. /Telegrafi/