Irani nuk ka 'asnjë plan' për raundin e dytë të bisedimeve
Ministria e jashtme e Iranit ka përsëritur refuzimin e Teheranit për një raund të dytë të propozuar të bisedimeve të drejtpërdrejta të paqes me SHBA-në.
Regjimi nuk kishte "asnjë plan për raundin tjetër të negociatave", tha zëdhënësi i ministrisë së jashtme, Esmaeil Baghaei, në një konferencë për shtyp, sipas agjencisë së lajmeve Mehr të lidhur me qeverinë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Baghaei shtoi se SHBA-të “po angazhoheshin në sjellje që sugjerojnë se nuk janë serioze në lidhje me procesin diplomatik”, duke përmendur Uashingtonin duke zbatuar një bllokadë detare dhe shkelje të dyshuara të armëpushimit në Liban.
Irani do të merrte "një vendim të përshtatshëm në lidhje me vazhdimin e procesit të negociatave", ka thënë më tej Baghaei.
Dhe deklaratat nga Teherani vijnë pasi Donald Trump tha të dielën se një raund i ri "negociatash" do të zhvillohej të hënën.
Pamje që thuhet se tregojnë momentin kur një anije luftarake amerikane hapi zjarr ndaj një anijeje mallrash me flamur iranian
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance ishte midis delegacionit që do të mbërrinte në Pakistan përpara se Irani të tërhiqej nga bisedimet e propozuara.
Ndërsa lidhur me gjendjen e bisedimeve, Baghaei hodhi poshtë kërkesat e SHBA-së që Irani të dorëzojë uraniumin e pasuruar, duke thënë se kjo nuk ishte kurrë një opsion.
Dhe një zyrtar i lartë iranian i tha Reuters se kjo është ende pika kryesore e ngërçit.
Një tjetër vijë e kuqe është se "aftësitë mbrojtëse" të Teheranit dhe programi i tij raketor nuk janë në negociata, shtuan ata.
Bisedimet e paqes po minoheshin nga "vazhdimi i bllokadës amerikane në Ngushticën e Hormuzit", tha burimi. /Telegrafi/