Trump do të takojë kabinetin me bisedime për Iranin në një fazë vendimtare
Donald Trump do të takohet me kabinetin e tij këtë pasdite me fokus në Iranin, disa ditë pas sulmeve të fundit të SHBA-së ndaj vendit.
Presidenti amerikan ishte planifikuar të bënte një udhëtim të rrallë në Camp David për takimin, por këto plane u anuluan për shkak të motit të keq.
Trump më parë mbajti një takim kabineti në kompleksin prej 125 hektarakrësh, të ruajtur nga Marina Amerikane, në shtator 2017.
Është një vend i sigurt që ofron mundësinë që diskutimet të zhvillohen larg grupit të madh të shtypit që ndjek administratën, transmeton Telegrafi.
Në qershor të vitit të kaluar, Trump priti ekipin e tij të politikës së jashtme për të diskutuar luftën e Iranit dhe Izraelit kundër Hamasit. Dy javë më vonë, forcat amerikane sulmuan tre centrale bërthamore iraniane.
Me takimin e kabinetit që tani do të mbahet në Shtëpinë e Bardhë, Trump ka të ngjarë të shfrytëzojë rastin për të dhënë një përditësim mbi bisedimet e paqes.
Gjatë fundjavës, ai tha se ata ishin gati të diskutonin detajet përfundimtare mbi një marrëveshje, ndërsa një zëdhënës iranian tha se ata kishin "arritur një kornizë". /Telegrafi/