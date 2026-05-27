Një rezervuar kimikatesh shpërthen në një fabrikë në Uashington, raportohet për të vdekur dhe të lënduar
Të paktën një person ka humbur jetën dhe nëntë të tjerë rezultojnë të zhdukur, pasi një rezervuar kimikatesh shpërtheu në SHBA.
Incidenti ndodhi në një fabrikë letre në shtetin e Uashingtonit në orën 7:15 të mëngjesit sipas orës locale, transmeton Telegrafi.
Të paktën nëntë persona të tjerë, përfshirë një zjarrfikës që po ndërhynte, u lënduan nga derdhja në objektin e paketimit Nippon Dynawave në Longview.
Një numër i të lënduarve pësuan djegie ose lëndime nga thithja, thanë autoritetet, me ashpërsinë e lëndimeve që varionin nga të lehta në kritike.
Rezervuari përmbante një kimikat të njohur si "lëng i bardhë", një substancë gërryese që përdoret për të zbërthyer drurin për të bërë letër.
Zyrtarët ende nuk e kanë përcaktuar shkakun e shpërthimit, por thanë se nuk ka kërcënim të menjëhershëm për publikun.
🇺🇸 A chemical tank imploded at a paper packaging plant in Longview, Washington, killing multiple workers and leaving others unaccounted for.
The tank held white liquor, a corrosive chemical used in the pulp process. One firefighter was also injured in the response.
The U.S.… pic.twitter.com/9owq7T7nVh
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 26, 2026
Në një deklaratë, Departamenti i Zjarrfikësve i Longview tha se rezervuari "mbetet i paqëndrueshëm", gjë që po krijonte "kushte të rrezikshme për personelin e emergjencës".
"Ekipet e ndihmës po vazhdojnë përpjekjet për të përforcuar dhe stabilizuar strukturisht vendin përpara se operacionet shtesë të rimëkëmbjes të mund të vazhdojnë në mënyrë të sigurt", shtuan ata.
Patty Murray, një senatore amerikane nga Uashingtoni, e quajti incidentin një "tragjedi absolute" dhe tha se "zemra ime është me të gjithë ata që humbën një të dashur sot - si dhe me punëtorët e plagosur".
Ndërkohë, Guvernatori i Uashingtonit, Bob Ferguson, tha se punonjësit e ekologjisë shtetërore ishin dërguar në vendngjarje.
"Jam thellësisht i trishtuar që dëgjova se ka pasur viktima. Mendimet e mia janë me punëtorët dhe familjet e tyre, dhe me ndihmësit e parë", shtoi ai.
Today, Tuesday, May 26, 2026, at approximately 7:15 a.m. local time, a chemical tank at the Nippon Dynawave paper mill in Longview, Washington imploded, causing a major chemical release.
Multiple workers have been confirmed dead, others remain unaccounted for, and several… pic.twitter.com/xVjZtwhtej
— Lee Merritt (@LeeMerrittesq) May 26, 2026
Fabrika e paketimit Nippon Dynawave punëson afër 1,000 njerëz dhe prodhon materiale për shami, letër shtypi, gota, pjata, kuti kartoni dhe mallra të tjera.
Kjo vjen tre ditë pasi 40,000 njerëz u urdhëruan të evakuoheshin për shkak të kërcënimit të një shpërthimi të një rezervuari kimik në një fabrikë në Kaliforninë jugore.
Rezervuari i dëmtuar i magazinimit në objektin në Garden Grove - për të cilin autoritetet thanë se tani është bërë i sigurt - kishte lëshuar në ajër metakrilat metili, një kimikat të rrezikshëm dhe shumë të ndezshëm që përdoret për të bërë pjesë plastike. /Telegrafi/