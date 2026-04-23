Zgjatet edhe për tre javë armëpushimi mes Izraelit dhe Libanit
Donald Trump thotë se armëpushimi mes Izraelit dhe Libanit është zgjatur edhe për tre javë.
Ky vendim vjen pas një takimi që presidenti amerikan e organizoi në Shtëpinë e Bardhë me përfaqësuesit e të dy vendeve.
“Takimi shkoi shumë mirë! Shtetet e Bashkuara do të punojnë me Libanin për ta ndihmuar të mbrohet nga Hezbollahu”, shkroi ai në platformën Truth Social.
Armëpushimi fillestar, i shpallur javën e kaluar, ishte parashikuar të përfundonte pas dhjetë ditësh.
Trump shpreson që në fund të ndërmjetësojë një paqe më të gjerë mes dy vendeve, të cilat zyrtarisht janë në gjendje lufte që nga viti 1948.
“Pres me padurim që në të ardhmen e afërt të pres kryeministrin e Izraelit, Bibi Netanyahu, dhe presidentin e Libanit, Joseph Aoun”, shkroi Trump.
Ndryshe, Irani e ka bërë këtë çështje një kusht kyç për bisedimet e paqes me SHBA-në, të cilat kanë ngecur.
Rreth 2500 persona janë vrarë në Liban që kur Izraeli nisi ofensivën e tij në përgjigje të sulmeve të Hezbollahut në fillim të marsit. /Telegrafi/