Marina e SHBA-së aktualisht ka 19 anije në Lindjen e Mesme, përfshirë dy aeroplanmbajtëse dhe shtatë anije në Oqeanin Indian, tha një zyrtar amerikan të enjten.

Ushtria amerikane filloi më 13 prill zbatimin e një bllokade ndaj porteve iraniane duke përdorur një pjesë të madhe të këtyre forcave dhe deri të enjten ka ridrejtuar të paktën 33 anije.

Forcat amerikane gjithashtu kanë hipur në bord të paktën tre anije, përfshirë dy në Oqeanin Indian, rreth 2000 milje (rreth 3218 km) larg Gjirit Persik, raporton cnn.

Lufta në Iran dhe zhvillimet në Lindjen e Mesme - MINUTË PAS MINUTE

Ndërhyrja më e fundit ndodhi natën e së mërkurës, kur forcat amerikane hipën në një “anije pa shtetësi e sanksionuar” që transportonte naftë nga Irani në Oqeanin Indian, njoftoi Departamenti i Mbrojtjes.

Deri të hënën e kaluar, në zonën e përgjegjësisë së Komandës Qendrore të SHBA-së, e cila menaxhon operacionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, ndodheshin 15 anije.

Aeroplanmbajtëse

USS Abraham Lincoln

USS Gerald R. Ford

Shkatërrues

USS Bainbridge

USS Thomas Hudner

USS Frank E. Petersen Jr.

USS Delbert D Black

USS Michael Murphy

USS Mitscher

USS Rafael Peralta

USS Spruance

USS Milius

USS Churchill

USS Truxton

USS Mahan

Anije luftarake bregdetare (Littoral Combat Ships)

USS Canberra

USS Tulsa

Grup amfib (Amphibious ready group)

USS Tripoli (anije sulmuese amfibe)

USS New Orleans (anije transporti amfib)

USS Rushmore (anije zbarkimi)

Për më tepër, USS John Finn, USS Pinckney, USS Higgins, USS Mustin, USS McFaul, USS John L. Canley dhe USS Santa Barbara po operojnë gjithashtu në Oqeanin Indian. /Telegrafi/

