Sa anije të fuqishme i ka marina amerikane në Lindjen e Mesme?
Marina e SHBA-së aktualisht ka 19 anije në Lindjen e Mesme, përfshirë dy aeroplanmbajtëse dhe shtatë anije në Oqeanin Indian, tha një zyrtar amerikan të enjten.
Ushtria amerikane filloi më 13 prill zbatimin e një bllokade ndaj porteve iraniane duke përdorur një pjesë të madhe të këtyre forcave dhe deri të enjten ka ridrejtuar të paktën 33 anije.
Forcat amerikane gjithashtu kanë hipur në bord të paktën tre anije, përfshirë dy në Oqeanin Indian, rreth 2000 milje (rreth 3218 km) larg Gjirit Persik, raporton cnn.
Ndërhyrja më e fundit ndodhi natën e së mërkurës, kur forcat amerikane hipën në një “anije pa shtetësi e sanksionuar” që transportonte naftë nga Irani në Oqeanin Indian, njoftoi Departamenti i Mbrojtjes.
Deri të hënën e kaluar, në zonën e përgjegjësisë së Komandës Qendrore të SHBA-së, e cila menaxhon operacionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, ndodheshin 15 anije.
Aeroplanmbajtëse
USS Abraham Lincoln
USS Gerald R. Ford
Shkatërrues
USS Bainbridge
USS Thomas Hudner
USS Frank E. Petersen Jr.
USS Delbert D Black
USS Michael Murphy
USS Mitscher
USS Rafael Peralta
USS Spruance
USS Milius
USS Churchill
USS Truxton
USS Mahan
Anije luftarake bregdetare (Littoral Combat Ships)
USS Canberra
USS Tulsa
Grup amfib (Amphibious ready group)
USS Tripoli (anije sulmuese amfibe)
USS New Orleans (anije transporti amfib)
USS Rushmore (anije zbarkimi)
Për më tepër, USS John Finn, USS Pinckney, USS Higgins, USS Mustin, USS McFaul, USS John L. Canley dhe USS Santa Barbara po operojnë gjithashtu në Oqeanin Indian. /Telegrafi/