SHBA i drejtohet teknologjisë ukrainase kundër dronëve pas sulmeve nga Irani
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar të përdorin teknologji ukrainase për luftimin e dronëve në një bazë ajrore kyçe në Arabinë Saudite, në përpjekje për të ndalur sulmet që kanë shkatërruar aeroplanë, ndërtesa dhe kanë vrarë të paktën një ushtar.
Ky sistem përfshin platforma të zhvilluara nga Ukraina që kombinojnë të dhëna nga sensorë të ndryshëm për të zbuluar dhe reaguar ndaj kërcënimeve ajrore, veçanërisht ndaj dronëve të tipit “Shahed” të përdorur nga Irani.
Ushtarë amerikanë janë trajnuar nga ekspertë ukrainas për përdorimin e kësaj teknologjie, e cila është testuar gjerësisht gjatë luftës së Ukrainës kundër Rusisë, raporton reuters.
Ky zhvillim tregon një ndryshim të rëndësishëm në strategjinë e mbrojtjes së SHBA-së kundër dronëve dhe nxjerr në pah boshllëqe në sistemet tradicionale të mbrojtjes ajrore, sidomos në bazat e avancuara që janë të ekspozuara ndaj sulmeve me dronë.
Në të njëjtën kohë, SHBA po teston edhe sisteme të tjera për neutralizimin e dronëve, por disa prej tyre po përballen me sfida operative. Sulmet e fundit kanë dëmtuar pajisje të rëndësishme ushtarake, duke rritur urgjencën për përmirësimin e mbrojtjes ajrore.
Përdorimi i teknologjisë ukrainase tregon se përvoja e Ukrainës në luftën kundër dronëve – sidomos atyre të dizajnuar nga Irani – po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për aleatët perëndimorë dhe për rajonet që përballen me kërcënime të ngjashme. /Telegrafi/