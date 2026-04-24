"Dhuratë për botën", Sekretari i Luftës i SHBA-së lavdëron operacionin në Iran
Sekretari i Mbrojtjes së SHBA-së, Pete Hegseth, kritikoi ashpër aleatët për mosangazhimin e forcave detare për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, pasi Irani mbylli rrugën ujore kyçe në hakmarrje ndaj sulmeve SHBA-Izrael.
Gjatë një takimi informues në Pentagon me kryetarin e Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë, gjeneralin Dan Caine, Hegseth nënkuptoi se vendet evropiane dhe aziatike nuk ishin mjaftueshëm mirënjohëse për luftën e udhëhequr nga SHBA, të cilën ai e quajti "një dhuratë për botën" nga presidenti Donald Trump , duke përmendur qëllimin e supozuar të administratës për të parandaluar Iranin nga ndërtimi i armëve bërthamore.
“Është një mision i guximshëm dhe i rrezikshëm... falë një presidenti të guximshëm dhe historik”, tha Hegseth.
Sekretari i Mbrojtjes pretendoi se “bllokada e hekurt” e Marinës Amerikane ndaj porteve iraniane do të “bëhej globale” dhe “do të shtrëngohej çdo orë” për të parandaluar çdo anije iraniane të hynte ose të dilte nga ujërat territoriale të Iranit pa lejen e SHBA-së.
Në të njëjtën kohë, ai akuzoi forcat iraniane se “po veprojnë si terroristë” duke u përpjekur të zbatojnë bllokadën e tyre të rrugës ujore kundër “anijeve të rastësishme” dhe duke vendosur “mina pa dallim” në ngushticë.
“Ushtria e shkatërruar e Iranit... është reduktuar në një bandë piratësh me flamur. Ata e fshehin agresionin e tyre me slogane, por bota tani i sheh ata për atë që janë - kriminelë në det të hapur”, deklaroi Hegseth.
“Ne jemi në kontroll. Asgjë brenda, asgjë jashtë”, shtoi ai.
Ndryshe, forcat iraniane e kanë bllokuar në mënyrë efektive ngushticën që nga fillimi i fushatës së bombardimeve SHBA-Izrael, duke ndaluar afërsisht 20% të furnizimit botëror me naftë nga tregjet dhe duke i çuar çmimet e naftës në nivele të papara prej vitesh.
Teherani ka vendosur gjithashtu mina në ngushticë dhe ka sekuestruar ose sulmuar anije që kalon nëpër të, duke çuar në një grumbullim masiv të anijeve dhe duke rritur frikën për mungesë të karburantit dhe produkteve të tjera në rajonet që mbështeten shumë në importet dhe eksportet përmes rrugës ujore. /Telegrafi/