Punëtorja e zhdukur e laboratorit gjendet e vdekur në New Mexico gati një vit pasi u zhduk
Mbetjet njerëzore të gjetura në një pyll të New Mexico muajin e kaluar u identifikuan si ato të një punëtoreje laboratori që u zhduk gati një vit më parë.
Melissa Casias, një asistente administrative në Laboratorin Kombëtar të Los Alamos, u raportua e zhdukur qershorin e kaluar.
Rasti i saj ishte pjesë e spekulimeve rreth një serie vdekjesh dhe zhdukjesh në komunitetin shkencor të SHBA-së.
Një alpinist njoftoi autoritetet më 28 maj për mbetjet në Pyllin Kombëtar Carson. Një pistoletë u gjet gjithashtu afër.
Zyra e Hetuesit Mjekësor të New Mexico e identifikoi trupin si të Casias, tha policia shtetërore në një deklaratë.
Shkaku dhe mënyra e vdekjes nuk janë përcaktuar ndërsa hetimi vazhdon.
Ajo u gjet në një zonë që ishte kontrolluar më parë, tha ajo.
Zhdukja e Casias u shfaq në mënyrë të spikatur në një teori konspiracioni në rritje online në fillim të këtij viti në lidhje me vdekjet dhe zhdukjet e të paktën 10 personave me lidhje me kërkimin shkencor amerikan.
Teoria sugjeronte se vdekjet dhe zhdukjet e tyre ishin të lidhura me punën e tyre.
Para zhdukjes së saj, Casias, 53 vjeç, punonte në Laboratorin Kombëtar të Los Alamos, ku kryhen kërkime kryesore bërthamore mbrojtëse dhe ku u zhvilluan armët e para atomike në botë gjatë Luftës së Dytë Botërore.Ajo u raportua e zhdukur më 26 qershor pasi nuk mbërriti në punë ose nuk u kthye në shtëpi pas një vizite tek vajza e saj, tha policia. /Telegrafi/