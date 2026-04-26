El-Sisi paralajmëron se Lindja e Mesme po përballet me 'përpjekje për të rivizatuar hartën' e saj
Presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi tha të shtunën se Lindja e Mesme po përballet me "përpjekje të qëllimshme për të riformësuar hartën e saj" nën pretekste ideologjike ekstremiste dhe paralajmëroi për rritje të paqëndrueshmërisë në të gjithë rajonin.
Këto komente vijnë mes tensioneve të larta rajonale të lidhura me luftën e vazhdueshme të Iranit dhe ndikimin e saj më të gjerë rajonal.
Duke folur gjatë një fjalimi televiziv që shënoi Ditën e Çlirimit të Sinait, ai theksoi nevojën për të respektuar sovranitetin shtetëror dhe integritetin territorial dhe tha se hodhi poshtë përpjekjet për të copëtuar vendet ose për të sekuestruar burimet e tyre.
Ai tha se zgjidhjet politike dhe negociatat mbeten e vetmja rrugë drejt stabilitetit dhe kërkoi bashkëpunim dhe rindërtim në vend të konfliktit të vazhdueshëm.
Një ditë më parë në kryeqytetin qipriot Nikosia gjatë një takimi konsultativ midis udhëheqësve arabë dhe të BE-së të përqendruar në ndikimin e luftës së Iranit, el-Sisi tha se çdo marrëveshje e mundshme me Iranin duhet të marrë parasysh shqetësimet e sigurisë së shteteve të Gjirit Persik.
Ai tha se zhvillimet e fundit mbartin implikime serioze për stabilitetin rajonal, lundrimin detar dhe ekonominë globale, veçanërisht furnizimet me energji dhe zinxhirët e furnizimit.
Egjipti, shtoi ai, kundërshton sulmet ndaj vendeve arabe dhe mbështet përpjekjet për të përmbajtur përshkallëzimin, duke theksuar se një rrugë politike mbetet e vetmja rrugë e qëndrueshme përpara.
Në fjalimet e tij televizive, el-Sisi bëri thirrje gjithashtu për zbatimin e plotë të fazës së dytë të armëpushimit në Gaza, duke përfshirë ndihmën humanitare të papenguar dhe fillimin e menjëhershëm të rindërtimit.
Ai përsëriti refuzimin e Egjiptit për çdo përpjekje për të zhvendosur palestinezët dhe bëri thirrje për t'i dhënë fund sulmeve të përsëritura në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Zyrtarët e Katarit bënë thirrje gjithashtu për hapjen e plotë të kalimeve për të lejuar rrjedhën e ndihmës humanitare dhe lëvizjen e civilëve, duke paralajmëruar për pasoja serioze humanitare nëse qasja mbetet e kufizuar.
Katari ka shprehur shqetësim për shkeljet e armëpushimit nga Izraeli dhe kufizimet në ndihmën humanitare, duke paralajmëruar se pengesa të tilla pengojnë fazën tjetër të marrëveshjes dhe dëmtojnë perspektivat për përparim. /Telegrafi/