Parashikimi i hershëm për Kupën e Botës: Fituesi i mundshëm, MVP, golashënuesi dhe portieri më i mirë
Me Kupën e Botës 2026 që më në fund ka mbërritur, skena më madhështore në futboll është zyrtarisht gati për të shkëlqyer superyjet më të mëdhenj të lojës.
Ndërsa parashikimi i rezultateve të turneut është i njohur për vështirësitë e tij, mund të bëhet një argument shumë realist se kush do ta dominojë turneun në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Sipas shumë mediave sportive dhe parashikimeve, Franca cilësohet si favoritja kryesore për të fituar, por aty renditet edhe Spanja, e cila vjen si fituese e Euro 2024.
Një parashikim i fundit ka zgjedhur Francës si fituesve, por yjet e Spanjës i lojtari më i mirë dhe turneut dhe portieri më i mirë i turneut. Në fund, Harry Kane, po parashikohet si fitues i “Këpucës së Artë”.
Fituesi i mundshëm - Franca
“Les Bleus” hyjnë në turne si skuadra për t’u mposhtur, kryesisht për shkak se zotërojnë atë që është padyshim njësia sulmuese më shkatërruese dhe vdekjeprurëse në futbollin ndërkombëtar.
E udhëhequr nga Kylian Mbappe i Real Madridit, i cili tashmë krenohet me përvojën elitare të të luajturit në dy finale radhazi të Kupës së Botës, Franca ka një pasuri të tmerrshme talentesh të gjeneratave të ndryshme - duke përfshirë lojtarë si Michael Olise dhe Rayan Cherki.
Me një thellësi kaq të jashtëzakonshme taktike dhe përfundime klinike në dispozicion të tyre, ndalimi i gjigantit francez do të jetë një detyrë pothuajse e pamundur për çdo mbrojtje.
MVP - Lamine Yamal
I sapozgjedhur si lojtari më i ri i sezonit në La Liga, pasi udhëhoqi Barcelonën drejt titullit të ligës, Lamine Yamal është gati të pushtojë plotësisht skenën globale.
Nëse Spanja luan me potencialin e saj dhe arrin në finale, djali i tyre i mrekullueshëm 18-vjeçar pothuajse me siguri do të jetë forca lëvizëse pas kësaj. Pasi është rikuperuar së fundmi nga një dëmtim i lehtë në kofshë, Yamal, i cili është në formë të shkëlqyer, do të ketë një pikë të madhe për të provuar, duke e bërë atë kandidatin kryesor për të fituar Topin e Artë të turneut.
Golashënuesi më i mirë - Harry Kane
Kur bëhet fjalë për Këpucën e Artë, është tepër e vështirë të mos e vësh re efikasitetin vdekjeprurës të kapitenit të Anglisë, Harry Kane .
Kane ka qenë në një formë krejtësisht të pandalshme dhe rekordthyese në futbollin e klubeve, duke udhëhequr sulmin e Bayern Munich me një sezon të mahnitshëm individual, duke shënuar 61 gola në 51 ndeshje.
Me shërbimin e klasit botëror që do të marrë në këtë formacion anglez, thjesht nuk ka asgjë që e ndal Kanen të përkthejë formën e tij elitare vendase në fazën më të madhe të turneut.
Portieri më i mirë - David Raya
Suksesi taktik i Spanjës është mbështetur gjithmonë në një prani të besueshme në mbrojtje, dhe David Raya i Arsenalit është në një pozicion të përsosur për t'u bërë portieri i “La Rojas”.
Nëse Luis de la Fuente e mbështet fuqishëm atë si numrin 1 të padiskutueshëm gjatë gjithë fazave eliminatore, Raya ka aftësinë për të pritur gjuajtjet dhe qetësinë për ta mbajtur Spanjën gjallë në ndeshjet më të vështira.
Edhe nëse Spanja përfundimisht nuk do të arrinte ta fitonte trofeu, shkëlqimi i Rayas gjatë gjithë turneut duhet t’i sigurojë lehtësisht atij “Dorezën e Artë”. /Telegrafi/