Irani do të vendosë "si të vazhdojë" ndërsa afati i armëpushimit po afron, thotë Araghchi
Irani po "merr në konsideratë të gjitha aspektet" dhe "do të vendosë se si të vazhdojë", i tha Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi homologut të tij pakistanez Ishaq Dar në një telefonatë të hënën, ndërsa trajtonte çështje që lidhen me armëpushimin SHBA-Iran.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme iraniane shprehu përsëri vlerësim për "zyrat e mira dhe ndërmjetësimin" e Pakistanit në bisedimet e armëpushimit, transmeton Telegrafi.
Por ajo pretendoi se "veprimet provokuese" dhe shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit nga Shtetet e Bashkuara ishin një pengesë e madhe për vazhdimin e diplomacisë.
Ministria tha se Araghchi përmendi "kërcënimet dhe agresionin e SHBA-së kundër anijeve tregtare iraniane", si dhe atë që e quajti qëndrime kontradiktore dhe retorikë kërcënuese ndaj Iranit.
Ministria e Jashtme iraniane tha se të dy ministrat theksuan konsultimet e vazhdueshme që synojnë forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajon.
Ky mendim u pasqyrua në një deklaratë të veçantë të lëshuar nga Ministria e Jashtme e Pakistanit, duke treguar se kanalet diplomatike mbeten të hapura edhe pse statusi i një raundi të dytë bisedimesh midis SHBA-së dhe Iranit mbetet i pasigurt.
Më herët sot, presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se tani konsideron se armëpushimi me Iranin do të përfundojë "të mërkurën në mbrëmje sipas kohës së Uashingtonit" dhe se është "shumë e pamundur" që ai ta zgjasë atë nëse nuk arrihet një marrëveshje. /Telegrafi/