Irani thotë se nuk do ta rihapë Ngushticën e Hormuzit për sa kohë që bllokada detare amerikane mbetet në fuqi
Kryetari i parlamentit të Iranit tha të mërkurën se Teherani nuk do ta rihapë Ngushticën e Hormuzit për sa kohë që bllokada detare amerikane mbetet në fuqi, duke e quajtur atë një "shkelje flagrante të armëpushimit".
"Një armëpushim i plotë ka kuptim vetëm nëse nuk shkelet përmes një bllokade detare... rihapja e Ngushticës së Hormuzit nuk është e mundur mes një shkeljeje flagrante të armëpushimit", tha Mohammad Bagher Ghalibaf, i cili është gjithashtu kryenegociatori i Iranit, në X.
"Ata nuk i arritën qëllimet e tyre përmes agresionit ushtarak dhe nuk do t'i arrijnë ato as përmes shtrëngimit. E vetmja rrugë përpara është të njohin të drejtat e popullit iranian", shtoi ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ndërkohë, në një postim të veçantë në gjuhën angleze, presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se Teherani mbeti i hapur për "dialog dhe marrëveshje", por paralajmëroi se "shkelja e angazhimeve, bllokada dhe kërcënimet janë pengesat kryesore për negociata të vërteta".
Irani sekuestroi dy anije në Ngushticën e Hormuzit të mërkurën, duke shtrënguar kontrollin e tij mbi rrugën ujore strategjike pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump ndaloi veprimin e planifikuar ushtarak, duke ruajtur njëkohësisht bllokadën detare ndaj tregtisë detare të Iranit.
Trump tha në mediat sociale të martën vonë se SHBA-të kishin rënë dakord me një kërkesë nga ndërmjetësit pakistanezë "për të pezulluar sulmin tonë ndaj vendit të Iranit deri në kohën kur udhëheqësit dhe përfaqësuesit e tyre mund të dalin me një propozim të unifikuar ... dhe diskutimet të përfundojnë, në një mënyrë ose në një tjetër".
Dhe një burim i njohur me çështjen tha se Trump nuk kishte vendosur një afat kohor për zgjatjen e armëpushimit.
Pakistani, i cili ka vepruar si ndërmjetës, vazhdoi përpjekjet për t'i rikthyer të dyja palët në tryezën e negociatave pasi një raund i planifikuar bisedimesh dështoi të zhvillohej para se të skadonte armëpushimi fillestar dy-javor.
Gjatë gjithë konfliktit, Irani ka kufizuar në mënyrë efektive kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit duke synuar anijet që përpiqeshin të kalonin tranzit pa autorizimin e tij.
Rruga ujore zakonisht mbart rreth një të pestën e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm.