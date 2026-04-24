SHBA-ja po analizon pezullimin e anëtarësimit të Spanjës në NATO
Pentagoni po analizon masa ndëshkuese ndaj disa aleatëve të NATO-s që dyshohet se nuk kanë mbështetur operacionet amerikane në luftën me Iranin.
Sipas një emaili të brendshëm të Pentagonit të cituar nga Reuters, këto masa mund të përfshijnë pezullimin e Spanjës nga Aleanca dhe rishikimin e qëndrimit amerikan për çështje të tjera politike, përfshirë Ishujt Falkland.
Dokumenti shpreh pakënaqësi për faktin se disa vende të NATO-s nuk kanë dhënë qasje, bazim dhe leje fluturimi për forcat amerikane. Këto të drejta, të njohura si ABO, cilësohen në email si një element thelbësor i funksionimit të Aleancës.
Sipas një zyrtari amerikan që foli në mënyrë anonime, opsionet po diskutohen në nivele të larta dhe përfshijnë edhe kufizimin e rolit të vendeve “problematike” brenda strukturave të NATO-s.
Presidenti amerikan, Donald Trump ka kritikuar aleatët e NATO-s për mungesë mbështetjeje, duke përmendur sidomos situatën në Ngushticën e Hormuzit dhe duke lënë të hapur mundësinë e rishikimit të angazhimit amerikan në Aleancë.
Në veçanti, SHBA ka shprehur zemërimin me Spanjën, e cila ka refuzuar përdorimin e bazave të saj për operacione kundër Iranit. Kjo ka sjellë diskutime për masa simbolike si pezullimi i saj nga NATO, edhe pse ndikimi praktik i një mase të tillë do të ishte i kufizuar.
Sipas dokumentit, qëllimi i këtyre opsioneve është të dërgohet një mesazh i qartë se NATO nuk mund të funksionojë si “rrugë njëkahëshe”, ku vetëm SHBA-ja mban barrën kryesore.
Në të njëjtën kohë, zyrtarë amerikanë kanë kritikuar edhe disa aleatë evropianë për hezitimin e tyre për t’u përfshirë në veprime ushtarake të drejtpërdrejta, duke theksuar se kjo rrit tensionet brenda Aleancës.
Dokumenti përmend gjithashtu mundësinë e rishikimit të qëndrimit amerikan ndaj çështjeve historike dhe diplomatike, përfshirë sovranitetin mbi Ishujt Falkland, një çështje e ndjeshme mes Britanisë dhe Argjentinës.
Ndërkohë, liderë të SHBA-së kanë deklaruar se aleatët evropianë duhet të jenë më të angazhuar, duke argumentuar se mungesa e mbështetjes në situata krize e dobëson NATO-n si aleancë ushtarake.
Në përfundim, sipas zyrtarëve amerikanë, këto diskutime synojnë të riformësojnë marrëdhëniet brenda NATO-s dhe të rrisin përgjegjësinë e ndërsjellë mes vendeve anëtare në rast konfliktesh të ardhshme. /Telegrafi/