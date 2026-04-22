E majta ekstreme kërkon daljen nga NATO – propozimi për referendum refuzohet nga Parlamenti i Spanjës
Parlamenti i Spanjës hodhi poshtë të mërkurën një propozim nga partia opozitare e ekstremit të majtë Podemos për të mbajtur një referendum të ri mbi anëtarësimin e vendit në NATO.
Podemos kishte bërë thirrje që çështja të vihej përsëri në votim publik, siç ishte bërë në vitin 1986, duke shënuar 40-vjetorin e anëtarësimit të Spanjës në NATO më 12 mars, por nuk arriti të siguronte mbështetje.
Propozimi për "mbajtjen e një referendumi mbi vazhdimin e anëtarësimit të Spanjës në NATO" u votua kundër nga partneri kryesor i koalicionit qeverisës, Partia Socialiste e Punëtorëve (PSOE), si dhe nga partitë e opozitës, përfshirë Partinë Popullore (PP), Vox e ekstremit të djathtë, Partia Nacionaliste Baske (PNV) dhe Junts për Katalonjën.
Partneri i vogël i koalicionit Sumar abstenoi, ndërsa vetëm E Majta Republikane e Katalonjës (ERC) dhe aleanca baske Bildu mbështetën iniciativën së bashku me Podemos.
Në propozimin e saj, Podemos, e cila mbështet tërheqjen e Spanjës nga NATO dhe mbylljen e bazave ushtarake, argumentoi se "vetëm 21% e popullsisë në Spanjë mbështet anëtarësimin në NATO në kushtet aktuale, dhe të gjithë ata nën moshën 58 vjeç nuk e konsiderojnë qëndrimin në NATO si vendimin e duhur".
Udhëheqësja e Podemos, Ione Belarra, akuzoi Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, dhe Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për "nxitje të luftës dhe drejtim fushatash armësh".
Ajo pretendoi se "SHBA-të tani e shohin NATO-n thjesht si një mjet për të imponuar urdhrat e saj duke i trajtuar aleatët si klientë të thjeshtë, të përforcuar nga angazhimet e shteteve anëtare për të blerë më shumë gaz natyror dhe armë".
Belarra tha se propozimi synonte "të rindërtonte një politikë të jashtme të bazuar në paqe, të drejtën ndërkombëtare dhe bashkëpunimin midis popujve, të rivendoste sovranitetin e plotë të Spanjës në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe të vendoste vullnetin demokratik të qytetarëve përsëri në qendër të vendimeve për luftën dhe paqen".
Ajo gjithashtu akuzoi Kryeministrin Pedro Sanchez se po vepronte në kundërshtim me sloganin e tij "Jo luftës". /Telegrafi/