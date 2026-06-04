Legjenda e Gjermanisë dhe kryetari i New Yorkut mirëpresin trofeun ikonik të Kupës së Botës
Kryetari i New Yorkut, Zohran Mamdani dhe ish-kapiteni i Gjermanisë, Bastian Schweinsteiger, mirëpritën trofeun e Kupës së Botës në New York.
Eventi mblodhi së bashku zyrtarë të qytetit, përfaqësues të futbollit dhe tifozë, ndërsa trofeu ikonik bëri një ndalesë në një nga vendet ritëse të Botërorit, i cili do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Duke folur gjatë ceremonisë, kryetari Mamdani theksoi rolin e New Yorkut në spektaklin global të futbollit dhe shprehu entuziazëm për mbërritjen e turneut.
"Më 13 qershor dhe gjatë muajit që vjen, madhështia do të ekzistojë në fushë dhe do të ndihet si në shtëpinë e saj këtu në New York", tha ai.
Bashkë me Mamdanin ishte edhe Schweinsteiger, i cili fitoi Kupën e Botës me Gjermaninë në vitin 2014.
Ish-mesfushori, një nga lojtarët më të dekoruar të Gjermanisë, ka marrë pjesë në aktivitete promovuese të lidhura me Trophy Tour.
Trophy Tour është hartuar për ta sjellë çmimin më prestigjioz të futbollit më afër mbështetësve në të gjithë botën para fillimit të turneut.
Pjesëmarrja e New Yorkut në turne nënvizon rëndësinë e vendit si një nga destinacionet kryesore për Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/