Një aeroplan i vogël rrëzohet pranë aeroportit të Arizonës, humb jetën një person
Një person humbi jetën pasi një aeroplan i vogël u rrëzua pranë Aeroportit Chandler në Arizona, sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Chandler.
Zyrtarët e zjarrfikësve thanë se ekipet reaguan pasi morën një telefonatë 911 që raportonte një aeroplan të rrëzuar, transmeton Telegrafi.
A Piper Cherokee N9062J just crashed on takeoff from the Chandler airport in Arizona. Reports of a small fire at this time. 🙏
Audio via @theATCapp pic.twitter.com/KwMhTNQItM
— Thenewarea51 (@thenewarea51) July 29, 2026
Ekipet e ndihmës punuan me kullën e kontrollit të Aeroportit Chandler për të konfirmuar vendndodhjen e rrëzimit.
KNXV raportoi se rrëzimi ndodhi pranë rrugëve McQueen dhe Queen Creek rreth orës 19:50 të martën.
Small aircraft Crashes Shortly After Takeoff at Chandler Airport in Arizona
A Piper Cherokee 180C aircraft (N9062J) crashed shortly after taking off from Chandler Municipal Airport in Arizona, prompting an emergency response at the scene.
According to initial reports, the…
— FL360aero (@fl360aero) July 29, 2026
Ekipet gjetën një aeroplan të vetëm me një person në bord i cili kishte vdekur në rrëzim, tha departamenti i zjarrfikësve. Piloti nuk është identifikuar ende.
Departamenti i zjarrfikësve të Chandler tha se po koordinohet me zyrtarët e Aeroportit Chandler, departamentin e policisë së Chandler dhe Administratën Federale të Aviacionit ndërsa hetimi vazhdon.
🇺🇸Emergency crews rush to plane crash at Arizona airport
A small aircraft has crashed at Chandler Municipal Airport, drawing a large emergency response as first responders work to secure the scene.
Fire officials say they found a single aircraft down with one person on board,… pic.twitter.com/Oo70Eg8rtW
— Horizon Wire (@HorizonWireHW) July 29, 2026
Autoritetet po punojnë ende për të konfirmuar detaje shtesë dhe hetimi për rrëzimin mbetet i hapur. /Telegrafi/