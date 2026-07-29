Një person humbi jetën pasi një aeroplan i vogël u rrëzua pranë Aeroportit Chandler në Arizona, sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Chandler.

Zyrtarët e zjarrfikësve thanë se ekipet reaguan pasi morën një telefonatë 911 që raportonte një aeroplan të rrëzuar, transmeton Telegrafi.

Ekipet e ndihmës punuan me kullën e kontrollit të Aeroportit Chandler për të konfirmuar vendndodhjen e rrëzimit.

KNXV raportoi se rrëzimi ndodhi pranë rrugëve McQueen dhe Queen Creek rreth orës 19:50 të martën.

Ekipet gjetën një aeroplan të vetëm me një person në bord i cili kishte vdekur në rrëzim, tha departamenti i zjarrfikësve. Piloti nuk është identifikuar ende.

Departamenti i zjarrfikësve të Chandler tha se po koordinohet me zyrtarët e Aeroportit Chandler, departamentin e policisë së Chandler dhe Administratën Federale të Aviacionit ndërsa hetimi vazhdon.

Autoritetet po punojnë ende për të konfirmuar detaje shtesë dhe hetimi për rrëzimin mbetet i hapur. /Telegrafi/

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