Nafta dhe benzina sërish më shtrenjtë – MINTI publikon çmimet e derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për të mërkurën, 29 korrik.
Sipas vendimit të MINTI-it, sot çmimi i naftës është 1.74 euro për litër, një cent më shtrenjtë se të martën.
Po ashtu, edhe benzina sot është më shtrenjtë se të martën për një cent. Benzina sot është 1.53 euro për litër.
Çmimi i gazit vazhdon të jetë i njëjtë, 0.60 euro për litër.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/
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