Aeroplani i ri presidencial amerikan do të kushtojë miliarda dollarë
Projekti për ndërtimin e aeroplanëve të rinj presidencialë amerikanë Air Force One, i lidhur me administratën e Donald Trumpit, po rezulton shumë më i kushtueshëm për kompaninë Boeing sesa ishte parashikuar.
Kompania ka regjistruar kosto shtesë prej qindra milionë dollarësh për shkak të vonesave dhe problemeve në program.
Programi parashikon transformimin e dy aeroplanëve Boeing 747-8 në aeroplanë të specializuar presidencialë VC-25B, të pajisur me sisteme të avancuara komunikimi, mbrojtjeje dhe ambiente për udhëheqjen amerikane.
Kontrata fillestare për dy aeroplanët ishte vendosur në rreth 3.9 miliardë dollarë, shkruan cnn.
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Megjithatë, vonesat në prodhim dhe rritja e shpenzimeve kanë sjellë humbje të mëdha për Boeing. Vetëm së fundmi kompania deklaroi një kosto shtesë prej rreth 280 milionë dollarësh për programin Air Force One, duke ndikuar në rezultatet financiare të saj.
Aeroplanët e rinj duhej të ishin dorëzuar më herët, por projekti është shtyrë disa vite për shkak të problemeve teknike, zinxhirit të furnizimit dhe ndryshimeve në kërkesat për pajisjet presidenciale.
Trump ka kërkuar që aeroplani i ri të ketë një dizajn të ndryshuar, përfshirë një skemë të re ngjyrash me të kuqe, blu të errët dhe elemente ari, ndryshe nga modeli tradicional i përdorur që nga vitet e administratës së John F. Kennedy.
Pavarësisht kostove në rritje, Boeing synon të përfundojë programin dhe të dorëzojë aeroplanët e rinj presidencialë, të cilët do të zëvendësojnë flotën aktuale të vjetër të Air Force One. /Telegrafi/