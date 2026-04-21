Mesazhet mashtruese me kriptovaluta premtojnë kalim të sigurt nëpër Ngushticën e Hormuzit
Mesazhet mashtruese u kanë premtuar kompanive të transportit detar kalim të sigurt nëpër Ngushticën e Hormuzit në këmbim të kriptomonedhës.
Firma e menaxhimit të riskut detar MARISKS identifikoi skemën mashtruese, transmeton Telegrafi.
Gjatë luftimeve, Irani ka mbyllur rrugën ujore vendimtare dhe herë pas here ka propozuar tarifa për anijet që përpiqen të kalojnë.
MARISKS lëshoi një paralajmërim për pronarët e anijeve, se aktorë të panjohur që pretendojnë se përfaqësojnë autoritetet iraniane u kishin dërguar disa kompanive të transportit detar një mesazh, duke kërkuar tarifa tranziti në kriptovaluta për "leje".
"Këto mesazhe specifike janë një mashtrim", tha organizata.
Oreksi midis anëtarëve të NATO-s për t'u bashkuar me luftën e Iranit është 'shumë i kufizuar', thotë ministri i Jashtëm i Norvegjisë
Më 18 prill, kur Irani hapi shkurtimisht ngushticën për kontrolle, anijet u përpoqën të kalonin.
Megjithatë, të paktën dy prej tyre, përfshirë një cisternë, raportuan se anijet iraniane kishin qëlluar mbi to, duke i detyruar anijet të ktheheshin.
MARISKS tha se besonte se të paktën një nga anijet ishte viktimë e mashtrimit.
Qindra anije dhe rreth 20,000 detarë mbeten të bllokuar në Gjirin Persik.
Irani e mbylli rrugën ujore të rëndësishme, përgjegjëse për një të pestën e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë, gjatë luftës së tij me SHBA-në dhe Izraelin. Efektet ekonomike të kësaj janë ndjerë globalisht. /Telegrafi/