Aleatët evropianë kanë frikë se “SHBA-të mund të arrijnë një marrëveshje të nxituar me Iranin”
Aleatët evropianë kanë frikë se një ekip negociator i papërvojë i SHBA-së po shtyn për një marrëveshje të shpejtë dhe tërheqëse me Iranin, e cila mund të forcojë në vend që të zgjidhë probleme më të thella, thanë diplomatë me përvojë të kaluar në marrëdhëniet me Teheranin, shkruan Reuters.
Ata shqetësohen se Uashingtoni, i etur për të pretenduar një fitore diplomatike për presidentin Donald Trump, mund të arrijë një marrëveshje sipërfaqësore mbi programin bërthamor të Iranit dhe lehtësimin e sanksioneve, dhe pastaj të përballet me muaj ose vite bisedimesh teknikisht komplekse pasuese.
"Shqetësimi nuk është se nuk do të ketë një marrëveshje", ka thënë një diplomat i lartë evropian, një nga tetë që folën me Reuters, të cilët kanë punuar më parë në dosjen bërthamore ose vazhdojnë ta bëjnë këtë, përcjell Telegrafi.
"Është se do të ketë një marrëveshje fillestare të keqe që krijon probleme të pafundme në rrjedhën e punës", citohet të ketë shtuar ai.
Duke iu përgjigjur një sërë pyetjesh nga Reuters, duke filluar nga stili dhe ekipi i negociatave deri te objektivat dhe rreziqet e mundshme të një marrëveshjeje të shpejtë, Shtëpia e Bardhë i hodhi poshtë kritikat.
“Presidenti Trump ka një histori të provuar në arritjen e marrëveshjeve të mira në emër të Shteteve të Bashkuara dhe popullit amerikan, dhe ai do të pranojë vetëm ato që e vendosin Amerikën në vend të parë”, ka thënë zëdhënësja Anna Kelly.
Marrëveshja bërthamore vitit 2015 u braktis nga Trump
Diplomatët nga Franca, Britania dhe Gjermania — të cilat filluan negociatat me Iranin në vitin 2003 — thonë se janë lënë mënjanë.
Nga viti 2013 deri në vitin 2015, të tre punuan me Shtetet e Bashkuara për të siguruar një marrëveshje mbi frenimin e programit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, i njohur si Plani i Përbashkët Gjithëpërfshirës i Veprimit.
Trump u tërhoq nga marrëveshja - marrëveshja e politikës së jashtme e nënshkruar nga paraardhësi i tij Barack Obama - në vitin 2018, gjatë mandatit të tij të parë, duke e quajtur atë "tmerrësisht të njëanshme".
Pas 40 ditësh sulmesh ajrore, negociatorët amerikanë dhe iranianë hapën bisedime në Islamabad në fillim të këtij muaji, të përqendruara përsëri në kompromisin e njohur të kufizimeve bërthamore për lehtësim ekonomik.
Të dielën pati disa shenja në kryeqytetin pakistanez të përgatitjeve për një rifillim të negociatave ballë për ballë.
Diplomatët thonë se mosbesimi i thellë dhe stilet e negociatave shumë të ndryshme rrisin rrezikun e një kuadri të brishtë që asnjëra palë nuk mund ta mbështesë politikisht.
“Na u deshën 12 vjet dhe një punë të jashtëzakonshme teknike”, tha Federica Mogherini, e cila koordinoi bisedimet nga viti 2013 deri në vitin 2015. “A mendon dikush seriozisht se kjo mund të bëhet brenda 21 orësh?”. /Telegrafi/