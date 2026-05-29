Rumania ka akuzuar Moskën për “përshkallëzim” pasi tha se një dron rus goditi një bllok apartamentesh gjatë natës.

Ka debate rreth asaj se cila duhet të jetë përgjigja, me NATO-n (anëtare e së cilës është Rumania) nën presion për ta bërë të qartë se incidente të tilla nuk janë të pranueshme.

Por, ndonëse serioze, ngjarja e mbrëmshme nuk ka gjasa të konsiderohet aq e rëndë sa të aktivizojë klauzolën e mbrojtjes kolektive të NATO-s, të njohur si Neni 5.

Ministri i jashtëm i Rumanisë thuhet se po shqyrton mundësinë e aktivizimit të Nenit 4 të aleancës në vend të kësaj.

Ja çfarë do të thotë kjo.

Sipas traktatit të NATO-s, çdo anëtar i aleancës me 32 anëtarë mund të përdorë zyrtarisht Nenin 4 për të sjellë një çështje në vëmendjen e Këshillit të Atlantikut të Veriut - organit të tij vendimmarrës.

Artikulli thotë:

"Palët do të konsultohen së bashku sa herë që, sipas mendimit të ndonjërës prej tyre, integriteti territorial, pavarësia politike ose siguria e ndonjërës prej palëve kërcënohet."

Sapo thirret Neni 4, çështja diskutohet dhe potencialisht mund të çojë në një formë vendimi ose veprimi të përbashkët në emër të NATO-s.

Nuk kërkon asnjë formë ndërhyrjeje të armatosur.

Ndryshe nga Neni 5, i cili është thirrur vetëm një herë, Neni 4 është thirrur disa herë në historinë e NATO-s.

Kjo përfshin dy herë në shtator të vitit të kaluar: nga Polonia, kur dronët rusë shkelën hapësirën ajrore polake, dhe nga Estonia, kur avionët luftarakë rusë shkelën hapësirën ajrore estoneze. /Telegrafi/

