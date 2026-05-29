Rumania mund të aktivizojë Nenin 4 të NATO-s - ja çfarë do të thotë kjo
Rumania ka akuzuar Moskën për “përshkallëzim” pasi tha se një dron rus goditi një bllok apartamentesh gjatë natës.
Ka debate rreth asaj se cila duhet të jetë përgjigja, me NATO-n (anëtare e së cilës është Rumania) nën presion për ta bërë të qartë se incidente të tilla nuk janë të pranueshme.
Por, ndonëse serioze, ngjarja e mbrëmshme nuk ka gjasa të konsiderohet aq e rëndë sa të aktivizojë klauzolën e mbrojtjes kolektive të NATO-s, të njohur si Neni 5.
Ministri i jashtëm i Rumanisë thuhet se po shqyrton mundësinë e aktivizimit të Nenit 4 të aleancës në vend të kësaj.
Ja çfarë do të thotë kjo.
Sipas traktatit të NATO-s, çdo anëtar i aleancës me 32 anëtarë mund të përdorë zyrtarisht Nenin 4 për të sjellë një çështje në vëmendjen e Këshillit të Atlantikut të Veriut - organit të tij vendimmarrës.
Artikulli thotë:
"Palët do të konsultohen së bashku sa herë që, sipas mendimit të ndonjërës prej tyre, integriteti territorial, pavarësia politike ose siguria e ndonjërës prej palëve kërcënohet."
Sapo thirret Neni 4, çështja diskutohet dhe potencialisht mund të çojë në një formë vendimi ose veprimi të përbashkët në emër të NATO-s.
Nuk kërkon asnjë formë ndërhyrjeje të armatosur.
Ndryshe nga Neni 5, i cili është thirrur vetëm një herë, Neni 4 është thirrur disa herë në historinë e NATO-s.
Kjo përfshin dy herë në shtator të vitit të kaluar: nga Polonia, kur dronët rusë shkelën hapësirën ajrore polake, dhe nga Estonia, kur avionët luftarakë rusë shkelën hapësirën ajrore estoneze.