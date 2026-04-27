Trump: Irani e di kushtin, s'ka negociata pa hequr dorë nga armët bërthamore
Ja një përmbledhje e shkurtër e komenteve të fundit të presidentit amerikan, Donald Trump, mbi gjendjen e bisedimeve të paqes, pasi ai anuloi një vizitë të të dërguarve të tij në Pakistan për negociata.
Trump i tha Fox News të dielën se Irani mund të kontaktojë SHBA-në nëse dëshiron të negociojë.
"Nëse duan të flasin, mund të vijnë tek ne ose mund të na telefonojnë. E dini, ka një telefon. Kemi linja të mira dhe të sigurta", deklaroi Trump.
Ai gjithashtu aludoi për pikën kryesore të ngërçit.
"Ata e dinë se çfarë duhet të përmbajë marrëveshja. Është shumë e thjeshtë: Ata nuk mund të kenë një armë bërthamore; përndryshe, nuk ka arsye për t'u takuar", shtoi presidenti.
Ndryshe, menjëherë pasi anuloi udhëtimin e të dërguarve të tij të premten, Trump tha se ata nuk do të “udhëtonin 15, 16 orë për të zhvilluar një takim me njerëz për të cilët askush nuk ka dëgjuar ndonjëherë”.
Ai shtoi se Irani kishte "ofruar shumë, por jo mjaftueshëm". /Telegrafi/