Shtëpia e Bardhë thotë se Trump nuk ka vendosur "afat të prerë" për përgjigjen iraniane
Presidenti Donald Trump është i kënaqur me fushatën e presionit ekonomik kundër Iranit dhe nuk ka vendosur një "afat të prerë" për Teheranin që të përgjigjet, tha Shtëpia e Bardhë të mërkurën.
Sekretarja e shtypit Karoline Leavitt u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë: "... Pra, ai është i kënaqur me këtë, ndërsa presim përgjigjen e tyre dhe do ta shohim".
Ajo shtoi se Trump nuk i ka dhënë Iranit një afat të prerë.
"Presidenti nuk ka vendosur një afat të prerë për të marrë një propozim iranian, ndryshe nga disa raportime që kam parë sot. Në fund të fundit, afati kohor do të diktohet nga komandanti suprem".
CNN raportoi më herët të mërkurën se Trump po planifikonte t'u jepte iranianëve një afat kohor të kufizuar për të dalë me një propozim të unifikuar për të rikthyer negociatat diplomatike në rrugën e duhur.
E pyetur se sa gjatë duhet të presin amerikanët që konflikti të vazhdojë, Leavitt përsëri refuzoi të jepte një afat kohor.
“Nuk do të caktoj një afat kohor për presidentin”, tha ajo. “Presidenti nuk ka caktuar vetë një afat kohor. Në fund të fundit, ai do ta diktojë afatin kohor. Dhe përsëri, ai është i kënaqur me bllokadën detare dhe e kupton që Irani është në një pozicion shumë të dobët...”.
Sekretarja e shtypit Karoline Leavitt thotë se administrata beson se e di se kush brenda Iranit do të nënshkruante një marrëveshje përfundimtare për t'i dhënë fund luftës, edhe pse zyrtarët amerikanë “zbulojnë përçarje të brendshme brenda regjimit”.
“Megjithatë”, vazhdoi ajo, “ne duam të shohim një përgjigje të unifikuar dhe një propozim të unifikuar”.
Ajo nuk pranoi të thoshte se kush ishte individi, duke thënë se do t'ia linte komunitetit të inteligjencës dhe presidentit Donald Trump të ofronin më shumë specifikime. /Telegrafi/