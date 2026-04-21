Lufta në Iran krijon 'krizën më të madhe energjetike në histori', paralajmëron IEA
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka paralajmëruar se lufta në Iran ka krijuar krizën më të keqe globale energjetike ndonjëherë.
Kreu i organizatës, Fatih Birol, i tha radios France Inter: "Kjo është me të vërtetë kriza më e madhe në histori. Nëse e kombinoni këtë krizë nafte me krizën e gazit që përfshin Rusinë, është tashmë një krizë e madhe, por nuk është vetëm nafta dhe gazi; janë gjithashtu plehrat, petrokimikatet, squfuri - të gjitha këto produkte që do të jenë në mungesë, duke shtyrë inflacionin në të gjithë botën, veçanërisht në vendet në zhvillim, dhe kjo do të ngadalësojë rritjen".
Birol nuk është i pari që jep këtë paralajmërim. Shefi i Saudi Aramco, Amin Nasser, u tha më parë gazetarëve se industria e energjisë në Lindjen e Mesme po përballej me krizën më të keqe në historinë e saj gjatë luftës së Iranit.
Më parë këtë muaj, Birol tha se situata globale e energjisë ishte më e keqe se krizat e mëparshme në vitet 1973, 1979 dhe 2022 së bashku, transmeton Telegrafi.
Në mars, IEA gjithashtu ra dakord të lirojë një sasi rekord prej 400 milionë fuçi nafte nga rezervat strategjike për të luftuar rritjen e çmimeve të naftës - shikoni postimin tonë të orës 8:20 të mëngjesit për më shumë informacion mbi ndikimin ekonomik të luftës.
Ngushtësia e Hormuzit është një nga rrugët ujore më të rëndësishme ekonomikisht në nivel global.
Në kulmin e saj, ajo ishte përgjegjëse për një të pestën e rrjedhave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm.
Kur Irani e mbylli atë, ai e mbyti furnizimin me këtë energji, duke goditur ekonomitë në nivel global. /Telegrafi/