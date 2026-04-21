Trump zgjat armëpushimin me Iranin
Donald Trump ka njoftuar zgjatjen e armëpushimit me Iranin, duke deklaruar se masa do të mbetet në fuqi deri në dorëzimin e një propozimi të përbashkët nga udhëheqja iraniane dhe përfundimin e diskutimeve.
Në një postim në rrjetin social Truth Social, presidenti amerikan tha se vendimi është marrë pas kërkesës së zyrtarëve të lartë të Pakistanit, përfshirë Field Marshal Asim Munir dhe kryeministrin Shehbaz Sharif.
“Na është kërkuar të pezullojmë sulmin ndaj Iranit deri sa udhëheqësit e tij të paraqesin një propozim të unifikuar. Kam urdhëruar ushtrinë të vazhdojë bllokadën dhe të mbetet e gatshme”, thuhet në deklaratën e 79-vjeçarit.
Lideri amerikan shtoi se armëpushimi do të mbetet në fuqi “deri në momentin kur propozimi të dorëzohet dhe diskutimet të përfundojnë, në një mënyrë ose në një tjetër”.
Para se të bënte njoftimin, Trump u takua me zëvendëspresidentin JD Vance, të dërguarin special Steve Witkoff dhe dhëndrin e tij, Jared Kushner.
Një burim i njohur me diskutimet tha se ata folën për hapat e ardhshëm, ndërsa gjatë ditës ishte shtuar pasiguria lidhur me bisedimet me Iranin.
Ndryshe, kujtojmë se armëpushimi dy-javor mes SHBA-së dhe Iranit do të mbaronte gjatë ditës së nesërme. /Telegrafi/