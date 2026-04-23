Trump jep urdhër: Qëlloni çdo anije që vendos mina në Ngushticën e Hormuzit
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka thënë se i ka urdhëruar Marinës Amerikane të “qëllojë dhe vrasë” çdo anije që minon në Ngushticën e Hormuzit.
Në një deklaratë në rrjetin e tij Truth Social, Trump deklaroi se “pastruesit e minave” po “pastrojnë ngushticën tani”.
Ekzistojnë frikëra se Irani ka minuar rrugën ujore vendimtare, megjithëse kjo nuk është konfirmuar.
Nëse e ka bërë këtë, do të kërcënonte të ndalonte trafikun përmes ngushticës - e cila në kohë paqeje është përgjegjëse për një të pestën e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë - në planin afatgjatë, duke dëmtuar më tej ekonominë globale.
“I kam urdhëruar Marinës së Shteteve të Bashkuara të qëllojë dhe të vrasë çdo anije, sado të vogla të jenë, që po vendosin mina në ujërat e Ngushticës së Hormuzit. Nuk ka asnjë hezitim”, shkroi Trump.
“Përveç kësaj, pastruesit tanë të minave po e pastrojnë Ngushticën tani. Me anë të kësaj po urdhëroj që ky aktivitet të vazhdojë, por në një nivel të trefishuar! Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje. Presidenti DONALD J. TRUMP”, shtoi ai. /Telegrafi/