SHBA-të e informuan Tel Avivin kur skadon armëpushimi me Iranin
Shtetet e Bashkuara i thanë Izraelit se armëpushimi i zgjatur së fundmi me Iranin do të skadojë të dielën, sipas raporteve të medias izraelite, shkruan Anadolu Agency.
Transmetuesi publik izraelit KAN tha të mërkurën se zyrtarët amerikanë e njoftuan Tel Avivin se afati kohor i caktuar nga presidenti Donald Trump për Teheranin do të përfundojë brenda ditësh.
Duke cituar një burim diplomatik të paidentifikuar, transmetuesi tha se Trump po kërkon të arrijë mirëkuptim me Iranin në vend që të angazhohet në negociata pa afat.
Burimet izraelite thanë gjithashtu se një përparim deri të dielën duket i pamundur, transmeton Telegrafi.
Ata gjithashtu përshkruan atë që e quajtën "konfuzion" në sjelljen e SHBA-së, duke thënë se kohët e fundit kanë mësuar rreth lëvizjeve të Trump përmes raporteve të medias dhe postimeve të tij në mediat sociale.
Më herët të mërkurën, një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha Fox News se armëpushimi mund të zgjasë midis tre dhe pesë ditëve, ndërsa një burim izraelit tha se situata mbetet e paqartë dhe varet kryesisht nga vendimet e Trump, sipas transmetuesit.
Të martën, Trump njoftoi një zgjatje të armëpushimit me Iranin pas një kërkese nga Pakistani, duke thënë se ai do të mbetet në fuqi derisa Teherani të paraqesë atë që ai e përshkroi si një "propozim të unifikuar".
Armiqësitë në rajon janë përshkallëzuar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt. Në përgjigje, Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehonin asete amerikane.
Pakistani priti bisedime midis Uashingtonit dhe Teheranit më 11-12 prill, pasi ndërmjetësoi armëpushimin më 8 prill. Përpjekjet për një raund tjetër negociatash janë duke u zhvilluar, megjithëse pasiguria mbetet. /Telegrafi/