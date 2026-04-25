Ministri izraelit, Smotrich: SHBA mbështet zgjerimin e vendbanimeve tona në Bregun Perëndimor
Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, ka deklaruar se zgjerimi i vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor po kryhet me mbështetje të plotë nga Shtetet e Bashkuara, gjatë administratës së presidentit Donald Trump.
Në një intervistë për The Jerusalem Post, ai tha se ekziston “koordinim i plotë” me SHBA-të për çështje që lidhen me ndërtimet, rregullimin dhe sigurinë në territor.
Smotrich pretendon se kjo qasje përfshin edhe bashkëpunim të drejtpërdrejtë me figura të larta amerikane, përfshirë Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio dhe ambasadorin, Mike Huckabee.
Sipas tij, kjo mbështetje ka bërë të mundur përshpejtimin e ndjeshëm të miratimit të projekteve të reja të vendbanimeve dhe ka ulur presionin ndërkombëtar ndaj Izraelit krahasuar me vitet e kaluara.
Ai shton se sot ka “më pak dënime dhe kritika ndërkombëtare” për ndërtimet në territore të diskutueshme, dhe se shumë vende që kritikojnë Izraelin gjithashtu e kundërshtojnë atë në konfliktet e tjera rajonale.
Smotrich e lidh Bregun Perëndimor me rëndësi historike dhe të sigurisë për Izraelin, duke e konsideruar pjesë të rëndësishme të shtetit dhe identitetit hebre.
Ai gjithashtu deklaron se Izraeli po vazhdon zgjerimin e vendbanimeve dhe zhvillimin e infrastrukturës, duke e quajtur këtë pjesë të “forcimit të sovranitetit”.
Në fund, ai thekson se sipas tij, SHBA-të aktuale janë ndër aleatët më të fortë të Izraelit në këtë politikë. /Telegrafi/