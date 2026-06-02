Barcelona nxjerr në shitje yllin e madh, Flick ka gati zëvendësuesin
Barcelona është e gatshme të dëgjojë ofertat për mbrojtësin francez Jules Kounde gjatë afatit kalimtar të verës, në një lëvizje që mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në repartin defensiv të skuadrës.
Kounde ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit katalanas në vitet e fundit, por sipas raportimeve nga Spanja, ai nuk konsiderohet më i paprekshëm nga drejtuesit e klubit.
Barcelona po përballet ende me sfida financiare dhe një shitje e rëndësishme mund t’i japë klubit hapësirën e nevojshme për të përforcuar skuadrën në pozita të tjera.
Mbrojtësi francez kishte tërhequr interesim të madh nga klubet elitare evropiane edhe në të kaluarën, me Manchester Cityn që kishte shfaqur dëshirë serioze për transferimin e tij.
Në atë kohë, Barcelona reagoi duke rinovuar kontratën e lojtarit dhe duke përmirësuar kushtet e tij financiare.
Megjithatë, sezoni i fundit nuk ka bindur plotësisht drejtuesit e klubit. Edhe pse Kounde vazhdon të jetë një element i rëndësishëm në skuadër falë aftësisë për të luajtur si qendërmbrojtës dhe si mbrojtës i djathtë, brenda klubit ekzistojnë disa dyshime lidhur me nivelin e paraqitjeve të tij.
Një nga arsyet kryesore që Barcelona po e shqyrton këtë mundësi është besimi i madh që trajneri Hansi Flick ka te Eric Garcia.
Trajneri gjerman e konsideron spanjollin si një alternativë të besueshme për krahun e djathtë të mbrojtjes, duke vlerësuar inteligjencën e tij taktike, fleksibilitetin dhe aftësinë për të ndërtuar lojën nga prapavija.
Eric Garcia ka fituar gjithnjë e më shumë rëndësi gjatë sezonit dhe mund të marrë një rol më të madh në projektin e ri të Flickut. Brenda klubit besohet se ai mund të mbulojë me sukses largimin e mundshëm të Koundes, edhe pse me karakteristika të ndryshme.
Ndërkohë, të ardhurat nga një shitje e mundshme e francezit mund t’i lejojnë Barcelonës të aktivizojë plane të tjera në afatin kalimtar.
Emra si Denzel Dumfries dhe Marc Cucurella janë përmendur si alternativa që po monitorohen nga drejtuesit sportivë.
Pavarësisht spekulimeve, Barcelona nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar.
E ardhmja e Koundes do të varet nga ofertat që do të mbërrijnë në klub dhe nga vullneti i vetë lojtarit.
Megjithatë, një gjë duket e qartë: francezi nuk konsiderohet më i paprekshëm dhe mund të shndërrohet në një nga largimet më të bujshme të verës nga “Camp Nou”. /Telegrafi/