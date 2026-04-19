Anijet turistike zvicerane dhe gjermane largohen nga Ngushtica e Hormuzit
Tri anije turistike të bllokuara në Gjirin Persik për shkak të luftës në Iran kanë kaluar me sukses nëpër Ngushticën e Hormuzit dhe janë në rrugën e tyre drejt Evropës, thanë pronarët e anijeve të shtunën.
Anijet përfshijnë dy anije turistike nga kompania gjermane e turizmit TUI dhe një nga firma zvicerane detare MSC.
Anijet udhëtuan nëpër ngushticën pranë Iranit në një konvoj të shtunën, tha një zëdhënës i MSC.
"Kalimi u zhvillua në koordinim të ngushtë me autoritetet përgjegjëse", ka thënë ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Anijet e TUI janë në rrugë drejt Mesdheut, njoftoi kompania nga selia e saj në Hamburg. Ajo shtoi se detaje të mëtejshme mbi itinerarin dhe orarin do të jepen pasi të konfirmohen.
MSC tha se anija e saj, "MSC Euribia" po shkon drejt Evropës veriore, me një udhëtim turistik që niset nga Kiel në Gjermaninë veriore më 16 maj dhe do të zhvillohet sipas planit.
Shtetet e Bashkuara dhe Irani sapo kishin njoftuar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit të premten, por një zëdhënës i selisë së forcave të armatosura të Iranit e ndryshoi këtë të shtunën, sipas agjencisë së lajmeve Fars, duke cituar vendimin e SHBA-së për të mbajtur bllokadën e saj në ngushticë.
Disa anije turistike kanë ngecur në porte të ndryshme që atëherë, me Iranin që kërcënon të bombardojë anijet në ngushticë. /Telegrafi/