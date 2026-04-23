Izraeli kap rob një ushtar të forcave speciale të Hezbollahut
Izraeli ka kapur rob një ushtar të forcave speciale të Hezbollahut në Libanin jugor, ka njoftuar IDF.
Thuhej se burri është anëtar i forcës Radwan - një njësi e forcave speciale e milicisë së mbështetur nga Irani.
IDF pretendoi se individi po "planifikonte një sulm të afërt kundër ushtarëve të IDF".
"Terroristi u dorëzua dhe ushtarët e arrestuan. Ai u transferua më pas në Njësinë 504 për pyetje të mëtejshme", deklaroi ushtria izraelite.
Ndryshe, Izraeli dhe Libani po i afrohen ngadalë fundit të armëpushimit të tyre 10-ditor - ai përfundon më 26 prill.
Të dyja palët kanë dërguar delegacione për bisedime të ndërmjetësuara nga SHBA në Uashington.
Megjithatë, si Izraeli ashtu edhe Hezbollahu e kanë shkelur armëpushimin, duke qëlluar ndaj njëri-tjetrit. /Telegrafi/