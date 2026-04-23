Izraeli ka kapur rob një ushtar të forcave speciale të Hezbollahut në Libanin jugor, ka njoftuar IDF.

Thuhej se burri është anëtar i forcës Radwan - një njësi e forcave speciale e milicisë së mbështetur nga Irani.

IDF pretendoi se individi po "planifikonte një sulm të afërt kundër ushtarëve të IDF".

"Terroristi u dorëzua dhe ushtarët e arrestuan. Ai u transferua më pas në Njësinë 504 për pyetje të mëtejshme", deklaroi ushtria izraelite.

Ndryshe, Izraeli dhe Libani po i afrohen ngadalë fundit të armëpushimit të tyre 10-ditor - ai përfundon më 26 prill.

Të dyja palët kanë dërguar delegacione për bisedime të ndërmjetësuara nga SHBA në Uashington.

Megjithatë, si Izraeli ashtu edhe Hezbollahu e kanë shkelur armëpushimin, duke qëlluar ndaj njëri-tjetrit. /Telegrafi/

