Përkujtohet dëshmori Hazir Berisha në 27-vjetorin e rënies: Shembull i urtësisë dhe i sakrificës për liri
Në 27-vjetorin e rënies, sot është përkujtuar dëshmori Hazir Berisha, duke u vlerësuar si një nga figurat që mishëroi urtësinë, guximin dhe përkushtimin në luftën për lirinë e Kosovës.
Hazir Berisha rridhte nga një familje atdhetarësh, e njohur për qëndresë ndër breza kundër okupimit serb. Idealet e lirisë, sipas rrëfimeve të bashkëkohësve, i kishte përqafuar që në moshë të re dhe i shërbeu atdheut deri në rënien e tij.
I njohur si gjuetar i mirë dhe i apasionuar pas shenjës, Berisha ishte i lidhur ngushtë me armën, gjë që, sipas bashkëluftëtarëve, e bëri të përgatitur për kohën kur u shfaq publikisht Ushtria Çlirimtare e Kosovës, veçanërisht pas betejës së Qirezit të 28 shkurtit 1998, kur ai shprehu gatishmërinë të angazhohej në shërbim të vendit.
Më 14 maj 1998, në kohën kur forcat serbe morën nën kontroll Ferronikelin dhe u pozicionuan aty, Berisha u përfshi në mobilizimin për patrullim dhe monitorim të situatës në terren.
Më 21 shtator, forcat serbe kishin nisur depërtimin në relacionin Komoran–Gllogoc–Skënderaj, ndërsa më 22 shtator filluan ofensivën në drejtim të fshatrave Çikatovë, Gllanasellë dhe Dobrashec.
Gjatë kësaj ofensive, Hazir Berisha, i pajisur me snajper të tipit PKT, ishte pozicionuar në pjesën e Gradinës, së bashku me komandantin Fehmi Lladrovci dhe Xhevë Lladrovcin. Në këtë krah luftonin edhe Fatime Hetemi, Muhamet Llugani, Shefqet Morina, Rashit Lladrovci dhe të tjerë.
Në luftimet e asaj dite që zgjatën më shumë se gjashtë orë, Hazir Berisha ishte plagosur, dhe me plagë në trup kishte vazhduar patrembur deri në momentet e fundit të betejës.
Pas ofensivës së 22 shtatorit, ai u rikuperua dhe vazhdoi angazhimin në beteja të tjera, përfshirë edhe betejën e Hadës.
Më 30 prill 1999, Hazir Berisha, së bashku me bashkëluftëtarin Shaban Berisha dhe Elhami Hajdari, mori pjesë në luftimet në fshatin Vërbovc, kundër forcave paramilitare serbe.
Sipas dëshmive të qytetarëve që atë ditë ndodheshin në malet e Vërbovcit, rezistenca frontale e Hazir Berishës dhe e dy bashkëluftëtarëve të tij Shabanin dhe Elhamin ndihmoi në hapjen e kordonit të krijuar nga ushtria serbe, duke u mundësuar të tjerëve të çajnë rrethimin dhe të kalojnë në fshatin Gllanasellë.
Me luftën e fundit kundër Serbisë, Hazir Berisha vazhdoi deri në fund idealet atdhetare të familjes së tij, të trashëguara nga babai Brahim Luta, i cili ishte komandant i Divizionit të II-të të Ibrit dhe bashkëluftëtar i Shaban Polluzhës e Mehmet Gradicës, si dhe nga babëgjyshi Lutë Gllanasella, i njohur si bashkëluftëtar i Azem Bejtës dhe udhëheqës i Çetës së Kaçakëve, e njohur si “Çeta e Lutë Gllanasellës”.
Në përkujtim të 27-vjetorit të rënies, familjarë, bashkëluftëtarë dhe qytetarë e nderuan figurën e Hazir Berishës, duke ritheksuar se emri i tij mbetet i gdhendur në historinë e sakrificës për liri./Telegrafi.