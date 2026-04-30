Kancelari gjerman thekson rëndësinë e marrëdhënies me SHBA-në - orë pasi Trump sugjeroi tërheqjen e trupave
Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, ka theksuar rëndësinë e marrëdhënies së vendit të tij me SHBA-në.
Kjo vjen vetëm disa orë pasi Donald Trump tha se po shqyrtonte tërheqjen e trupave nga Gjermania, ku SHBA-të kanë baza ushtarake jetësore, transmeton Telegrafi.
Komentet e vetë presidentit amerikan ishin me sa duket në hakmarrje ndaj Friedrich Merz, i cili më parë tha se Irani kishte "poshtëruar" SHBA-në.
Duke folur sot me gazetarët në bazën ushtarake Munster në Gjermaninë perëndimore, Merz tha: "Siç e dini, ky partneritet transatlantik është veçanërisht afër zemrave tona - dhe për mua personalisht".
Ai gjithashtu theksoi se Gjermania është në "kontakt të ngushtë" me partnerët e saj, veçanërisht Uashingtonin.
“Irani duhet të ulet në tryezën e negociatave dhe të "ndalojë së luajturi me kohën", shtoi kancelari gjerman. /Telegrafi/