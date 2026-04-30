SHBA-të po "studiojnë" nëse do të zvogëlojnë mijëra trupa që kanë të stacionuara në Gjermani, njoftoi Donald Trump nëpërmjet rrjeteve sociale.

Kjo vjen vetëm disa ditë pasi kancelari gjerman Friedrich Merz kritikoi qasjen e tij ndaj luftës në Iran, duke sugjeruar se SHBA-të ishin "poshtëruar" nga negociatorët iranianë.

Në postimin e tij, Trump tha se po "studion dhe rishikon reduktimin e mundshëm të trupave në Gjermani, me një vendim që do të merret gjatë periudhës së shkurtër të ardhshme kohore".

SHBA-të kanë një prani të konsiderueshme ushtarake në Gjermani, me më shumë se 36,000 trupa aktive të caktuar në baza në të gjithë vendin që nga dhjetori i kaluar.

Merz bëri vërejtjet e tij fillestare të hënën në një fjalim para studentëve të universitetit në Marsberg, duke u thënë atyre se "amerikanët qartësisht nuk kanë strategji".

"Iranianët janë padyshim shumë të aftë në negociata, ose më saktë, shumë të aftë në mosnegociimin, duke i lënë amerikanët të udhëtojnë në Islamabad dhe pastaj të largohen përsëri pa asnjë rezultat", tha ai.

Ai shtoi se "i gjithë kombi" po "poshtërohej" nga udhëheqja iraniane.

Merz këmbëngul se marrëdhënia e tij me Trump "mbetet e mirë" pavarësisht kritikave të presidentit

Trump u përgjigj të nesërmen me një postim në Truth Social, ku tha se Merz mendonte se ishte "në rregull që Irani të ketë një armë bërthamore" dhe "nuk e di se për çfarë po flet".

"Nuk është çudi që Gjermania po shkon kaq keq, si ekonomikisht, ashtu edhe ndryshe", shkruhej në postim.

Kur u pyet për postimin në një konferencë për shtyp të mërkurën, Merz tha se "marrëdhënia personale midis presidentit amerikan dhe meje mbetet po aq e mirë sa më parë".

Ai ende nuk i është përgjigjur sugjerimit të Trump se ai mund të zvogëlojë trupat amerikane në Gjermani.

Gjatë dy muajve të fundit, presidenti amerikan ka kërcënuar vazhdimisht të tërhiqet nga aleanca 32-anëtare e NATO-s, duke e quajtur atë një "tigër letre" dhe një "rrugë me një drejtim".

Më herët në prill, një email i brendshëm i Pentagonit i zbuluar detajoi masat e mundshme për SHBA-në për të ndëshkuar aleatët që besonte se nuk kishin arritur të mbështesnin fushatën e saj në Iran, duke përfshirë një sugjerim se SHBA-të mund të kërkonin të pezullonin Spanjën nga NATO për shkak të qëndrimit të saj.

Një zyrtar i NATO-s i tha BBC-së se traktati themelues i aleancës “nuk parashikon asnjë dispozitë për pezullimin e anëtarësimit në NATO ose përjashtimin”. /Telegrafi/

