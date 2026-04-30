SHBA-të po 'studiojnë' nëse do të zvogëlojnë trupat në Gjermani, thotë Trump
SHBA-të po "studiojnë" nëse do të zvogëlojnë mijëra trupa që kanë të stacionuara në Gjermani, njoftoi Donald Trump nëpërmjet rrjeteve sociale.
Kjo vjen vetëm disa ditë pasi kancelari gjerman Friedrich Merz kritikoi qasjen e tij ndaj luftës në Iran, duke sugjeruar se SHBA-të ishin "poshtëruar" nga negociatorët iranianë.
Në postimin e tij, Trump tha se po "studion dhe rishikon reduktimin e mundshëm të trupave në Gjermani, me një vendim që do të merret gjatë periudhës së shkurtër të ardhshme kohore".
SHBA-të kanë një prani të konsiderueshme ushtarake në Gjermani, me më shumë se 36,000 trupa aktive të caktuar në baza në të gjithë vendin që nga dhjetori i kaluar.
Merz bëri vërejtjet e tij fillestare të hënën në një fjalim para studentëve të universitetit në Marsberg, duke u thënë atyre se "amerikanët qartësisht nuk kanë strategji".
"Iranianët janë padyshim shumë të aftë në negociata, ose më saktë, shumë të aftë në mosnegociimin, duke i lënë amerikanët të udhëtojnë në Islamabad dhe pastaj të largohen përsëri pa asnjë rezultat", tha ai.
Ai shtoi se "i gjithë kombi" po "poshtërohej" nga udhëheqja iraniane.
Trump u përgjigj të nesërmen me një postim në Truth Social, ku tha se Merz mendonte se ishte "në rregull që Irani të ketë një armë bërthamore" dhe "nuk e di se për çfarë po flet".
"Nuk është çudi që Gjermania po shkon kaq keq, si ekonomikisht, ashtu edhe ndryshe", shkruhej në postim.
Kur u pyet për postimin në një konferencë për shtyp të mërkurën, Merz tha se "marrëdhënia personale midis presidentit amerikan dhe meje mbetet po aq e mirë sa më parë".
Ai ende nuk i është përgjigjur sugjerimit të Trump se ai mund të zvogëlojë trupat amerikane në Gjermani.
Gjatë dy muajve të fundit, presidenti amerikan ka kërcënuar vazhdimisht të tërhiqet nga aleanca 32-anëtare e NATO-s, duke e quajtur atë një "tigër letre" dhe një "rrugë me një drejtim".
Më herët në prill, një email i brendshëm i Pentagonit i zbuluar detajoi masat e mundshme për SHBA-në për të ndëshkuar aleatët që besonte se nuk kishin arritur të mbështesnin fushatën e saj në Iran, duke përfshirë një sugjerim se SHBA-të mund të kërkonin të pezullonin Spanjën nga NATO për shkak të qëndrimit të saj.
Një zyrtar i NATO-s i tha BBC-së se traktati themelues i aleancës “nuk parashikon asnjë dispozitë për pezullimin e anëtarësimit në NATO ose përjashtimin”. /Telegrafi/