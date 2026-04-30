SHBA-të do t'u refuzojnë vizat aplikantëve që thonë se kanë frikë nga persekutimi në vendin e tyre
Aplikantët për viza në Shtetet e Bashkuara tani do të duhet të pohojnë se nuk kanë frikë nga persekutimi në vendet e tyre të origjinës, ndërsa administrata Trump kërkon të kufizojë më tej hyrjen në vend të azilkërkuesve potencialë.
Rregulli i ri, i përshkruar në një kabllogram diplomatik drejtuar të gjitha ambasadave dhe konsullatave këtë javë, vjen mes një ndryshimi të madh në politikat që kanë përmbysur dhe kufizuar imigracionin në SHBA, transmeton Telegrafi.
Administrata tashmë kishte rritur verifikimin për aplikantët për viza studentore dhe ka ndaluar përkohësisht vendimet për aplikimet për imigracionin për të siguruar që ata përmbushin udhëzimet e reja të kontrollit të sigurisë, sipas një burimi të njohur me situatën dhe një memo të brendshme.
Rregulli zbatohet për ata që aplikojnë për viza jo-imigruese, të cilat përfshijnë ato për turistët, studentët dhe punëtorët e përkohshëm. Në janar, SHBA-të pezulluan përpunimin e vizave për imigracion për 75 vende.
"Zyrtarët konsullorë duhet të parandalojnë abuzimin e sistemit të imigracionit nga aplikantët për viza që keqinterpretojnë qëllimin e udhëtimit të tyre, duke përfshirë ata që përpiqen të marrin viza jo-imigruese me qëllim të kërkimit të azilit pas mbërritjes në Shtetet e Bashkuara", tha kabllogrami, i cili u shqyrtua nga CNN.
The Washington Post raportoi për herë të parë për kabllogramin. Direktiva nga Departamenti i Shtetit udhëzon zyrtarët konsullorë t'u bëjnë aplikantëve për viza jo-imigruese dy pyetje: "A keni përjetuar dëmtim ose keqtrajtim në vendin tuaj të kombësisë ose të vendbanimit të fundit të zakonshëm?" dhe "A keni frikë nga dëmi ose keqtrajtimi gjatë kthimit në vendin tuaj të kombësisë ose të vendbanimit të përhershëm?"
"Aplikantët për vizë duhet të përgjigjen verbalisht me një 'jo' për të dyja pyetjet që zyrtari konsullor të vazhdojë me lëshimin e vizave", udhëzonte kabllogrami.
Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha: "Zyrtarët konsullorë janë vija e parë e mbrojtjes për sigurinë kombëtare të SHBA-së" dhe vuri në dukje se departamenti "përdor të gjitha mjetet dhe burimet e disponueshme për të përcaktuar nëse secili aplikant për vizë kualifikohet sipas ligjit të SHBA-së".
Për të kërkuar azil, një person duhet të jetë fizikisht i pranishëm në SHBA dhe të largohet nga persekutimi politik, racor ose fetar në vendin e tij të origjinës.
Camille Mackler, një konsulente për politikat e imigracionit, i tha CNN se direktiva e re "do t'i vendosë njerëzit në pozicione vërtet të këqija, të tmerrshme, duke u detyruar të bëjnë zgjedhje që në fund të fundit ndikojnë në sigurinë e tyre dhe të familjes së tyre".
"Gjithashtu mendoj se kjo i shtyn njerëzit të jenë të pasigurt për shtigjet dhe itineraret, sepse nëse duhet të largohesh, largohesh dhe bën çfarëdo që të duhet për ta bërë këtë", tha ajo.