Një "lexuese buzësh" zbulon fjalët e zëvendëspresidentit JD Vance 'në panik', gjatë të shtënave në Uashington DC
Një “lexuese buzësh” ka zbuluar se si reagoi zëvendëspresidenti JD Vance ndërsa një vrasës i mundshëm tentoi të bënte një sulm në një darkë në Uashington DC.
Të shtëna me armë zjarri u dëgjuan në hotelin ku po mbahej Darka zyrtare e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, ku Donald Trump po përgatitej t'u drejtohej gazetarëve të lartë amerikanë të shtunën në mbrëmje.
Dhe pamjet dramatike nga vendi i ngjarjes treguan personelin që nxiton në skenë për të tërhequr Trumpin, gruan e tij, Melanian, dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë të administratës.
Anëtarët e Shërbimit Sekret u gjendën edhe pas zëvendëspresidentit dhe e tërhoqën nga vendi i tij ndërsa kaosi u zhvillua.
Dhe “lexuesja mjeko-ligjore e buzëve” Nicola Hickling zbuloi se një truproje me sa duket iu afrua Vance duke bërtitur: 'Vrapo, ik dreqin'.
Zëvendëspresidenti u përgjigj 'Çfarë po ndodh? Po iki' para se të largohej nga skena me nxitim.
I akuzuari për sulm në Uashington i shtrirë përtokë, pa bluzë, i rrethuar nga agjentë - pamje të reja
Zyrtarët thanë se sulmuesi ishte i armatosur me një pushkë gjahu, një pistoletë dhe disa thika kur u sul në një pikë kontrolli sigurie pranë sallës së vallëzimit.
Trump më vonë postoi fotografi të të dyshuarit për të shtënat, i shtrirë me fytyrë përtokë në dyshemenë e shtruar me qilim, pa bluzë.
Media amerikane e identifikuan atë si Cole Thomas Allen, 31 vjeç, nga Torrance, Kaliforni.
Një tjetër i ftuar i parë i shoqëruar për tu larguar nga vendi i ngjarjes ishte Erika Kirk, gruaja e aktivistit politik të krahut të djathtë Charlie Kirk, i cili u vra në një kampus kolegji në shtator.
Erika mund të shihej duke qarë duke u larguar nga vendi i ngjarjes, duke i thënë një truproje: "Dua vetëm të shkoj në shtëpi". /Telegrafi/